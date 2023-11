VOLLEY – A2/f, B/m, B2/f, C/f, C/m, D/f, D/m, 1ª Div./f, 1ª Div./m: risultati 12.11.2023, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 7): Macerata-Costa Volpino 3-0, Montecchio-Offanengo 3-0, Mondovì-SG Marignano 3-0, Olbia-Melendugno 3-2, Cremona-Lecco 3-1.

CLASSIFICA: Montecchio 19 – Macerata, Cremona 16 – SG Marignano 13 – Mondovì 11 – Costa Volpino 8 – Lecco, Olbia 7 – Melendugno, Offanengo 4.

PROSSIMO TURNO (18-19.11.23): SG Marignano-Lecco, Mondovì-Offanengo, Olbia-Montecchio, Cremona-Costa Volpino, mMelendugno-Macerata.

—

VOLLEY B/m GIRONE H

RISULTATI (giornata 6): Marigliano-TC Ruffano 3-0, I. Molfetta-Pag Taviano 3-1, VC Grottaglie-Matervolley 3-0, Afragola-GV Galatone 1-3, DV Modugno-Joivolley 3-2, Arrè Turi-BCC Leverano 1-3. Riposa Cus Bari.

CLASSIFICA: VC Grottaglie 16 – GV Galatone 15 – Marigliano 12 – I. Molfetta 11 – Cus Bari, Joivolley 10 – Pag Taviano 8 – TC Ruffano 7 – Afragola, Matervolley, Leverano 5 – DV Modugno 3 – Arrè Turi 1 – Napoli 0.

PROSSIMO TURNO (18-19.11.23): Cus Bari-Marigliano, Matervolley-Afragola, GV Galatone-VC Grottaglie, Joivolley-I. Molfetta, Leverano-DV Modugno. Riposa Pag Taviano.

(US Volley Leverano, Alessio Quarta) – Arriva alla sesta giornata del girone H di serie B la prima vittoria stagionale della BCC Volley Leverano che batte in trasferta l’Arrè Formaggi Turi in uno scontro diretto per la salvezza molto combattuto, con entrambe le formazioni che non hanno lesinato colpi pur di prevalere sull’avversario. Alla fine, sul campo neutro di Castellana, utilizzato all’ultimo minuto per problemi tecnici all’impianto di illuminazione del palazzetto barese, ad avere la meglio è il sestetto allenato da coach Andrea Zecca che si porta a 5 punti in classifica, dopo il punto strappato alla MaterVolley Castellana e alla capolista Volley Club Grottaglie. Pronti, via i salentini si portano avanti con l’attacco vincente di Battaglia per il 3-6. I padroni di casa, tuttavia, non mollano l’osso e si riavvicinano con un ace sul 7-8. La formazione di casa firma il sorpasso con un attacco in pipe deviato da Esposito per il 11-9. Tocca nuovamente a Battaglia con un diagonale chirurgico mettere i conti in parità, mentre Esposito mette la freccia del contro sorpasso per l’11-12. I due sestetti regalano azioni interminabili e spettacolo al pubblico: prima è un muro di Caleca a chiudere uno scambio lunghissimo, poi tocca a Turi strappare il punto vincente del 17-15. La BCC Volley Leverano non demorde e resta attaccata alla formazione barese: è nuovamente Esposito a mettere la freccia per il 20-21, poi Battaglia salva e attacca con precisione, Caleca mette a segno un bel muro a 1, quindi è di nuovo l’opposto di coach Zecca a firmare il break di 0-4 che porta i salentini sul 20-24, prologo alla conquista del game firmata da un attacco vincente di Esposito. L’equilibrio regna sovrano anche nel secondo parziale con Turi che sin da subito conquista un doppio vantaggio. I gialloblù rintuzzano colpo su colpo fino a raggiungere il pareggio con Esposito sul 17-17. Sul più bello, tuttavia, Muscarà e compagni si sciolgono, con diversi errori in attacco di Toselli che permettono all’Arrè Formaggi Turi di riportare i conti in parità sul 25-22. Le emozioni altalenanti continuano anche nel terzo set con tanti errori da una parte e dall’altra: del resto la posta in palio è alta e nessuna delle due squadre vuole cedere. La BCC Leverano riesce a firmare il massimo vantaggio a + 5 (4-9), ma lentamente si fa rimontare sino alla conclusione del game affidata nuovamente all’attacco vincente di Esposito, tra i migliori dei suoi, per il 22-25. Emozioni finite? Niente affatto. La partita sale di intensità in un crescendo rossiniano con il pallino del gioco che passa ora nelle mani di Turi, ora in quelle di Leverano che a metà del quarto game si porta addirittura avanti per 15-20, costringendo il tecnico dei padroni di casa a fermare il gioco con un time-out. La formazione salentina ama i brividi fino alla fine e così si fa rimontare l’importante gap portando la sfida ai vantaggi. Alla fine è capitan D’Elia a scacciare i fantasmi con un preciso colpo in primo tempo per il 24-26 finale con cui la BCC Leverano porta a casa i primi tre punti della stagione.

—

VOLLEY B2/f GIRONE I

RISULTATI (giornata 6): L. Altamura-LB Monopoli 3-1, M. Cerignola-FLV Cerignola 3-0, V. Benevento-SM Cutrofiano 1-3, A. Benevento-G. Castellaneta 0-3, SV Bisceglie-Oplonti 3-0, Pozzuoli-SG Volley 3-2, Faam Matese-Villaricca 3-1.

CLASSIFICA: SV Bisceglie 18 – Oplonti 15 – SG Volley, M. Cerignola 13 – L. Altamura 12 – Faam Matese, Pozzuoli, FLV Cerignola 9 – Villaricca 8 – LB Monopoli 7 – Castellaneta, SM Cutrofiano 6 – A. Benevento 1 – V. Benevento 0.

PROSSIMO TURNO (18-19.11.23): LB Monopoli-Faam Matese, FLV Cerignola-L. Altamura, SM Cutrofiano-M. Cerignola, G. Castellaneta-SV Bisceglie, Oplonti-A. Benevento, SG Volley-V. Benevento, Villaricca-Pozzuoli.

—

VOLLEY C/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 5): Joy Volley-FM Turi 0-3, Maxima-Aurora Brindisi 0-3, FM Ostuni-Acquaviva 0-3, DP Matera-Gioiella Gioia 0-3, W. Crispiano-Orsacuti 2-3.

CLASSIFICA: Aurora Brindisi 15 – FM Turi 12 – Gioiella Gioia 10 – W. Crispiano 9 – Acquaviva 8 – Joy Volley, Maxima 6 – Orsacuti 5 – DP Matera 3 – FM Ostuni 1.

PROSSIMO TURNO (18-19.11.23): Gioiella Gioia-Joy Volley, FM Turi-Maxima, Aurora Brindisi-FM Ostuni, W. Crispiano-Acquaviva, Orsacuti-DP Matera.

—

VOLLEY C/f GIRONE C

RISULTATI (giornata 5): MSP Galatina-Trepuzzi 1-3, LC Monteroni-SM Cutrofiano 3-0, TricaseSpecchia-Cupa Volley 3-1, IM San Cassiano-DV Nardò 0-3, NV Torre-Salento Lecce 0-3.

CLASSIFICA: DV Nardò, LC Monteroni 15 – Salento Lecce, IM San Cassiano 11 – TricaseSpecchia 9 – Trepuzzi 8 – MSP Galatina 4 – SM Cutrofiano 2 – Cupa Volley, NV Torre 0.

PROSSIMO TURNO (18-19.11.23): DV Nardò-MSP Galatina, Trepuzzi-LC Monteroni, SM Cutrofiano-TricaseSpecchia, NV Torre-Cupa Volley, Salento Lecce-IM San Cassiano.

—

VOLLEY C/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 3): Matervolley-Falchi Ugento 0-3, LC Mottola-D&F Polignano 2-3, Lecce Volley-V. Tricase 3-0, Omega Mesagne-Prisma Taranto 3-0, Nava Gioia-T. Squinzano 3-0, SB Galatina-Squinzano Volley 0-3.

CLASSIFICA: Lecce Volley, Squinzano Volley 9 – Omega Mesagne, Falchi Ugento, Nava Gioia, SB Galatina, V. Tricase 6 – D&F Polignano 5 – LC Mottola 1 – Matervolley, Prisma Taranto, Tiger Squinzano 0.

PROSSIMO TURNO (18-19.11.23): Falchi Ugento-Omega Mesagne, Prisma Taranto-LC Mottola, Squinzano-Lecce Volley, Matervolley-D&F Polignano, Tiger Squinzano-SB Galatina, V. Tricase-Nava Gioia.

(US Lecce Volley, Donatella De Filippo) – La Conad Lecce non si ferma, nella terza giornata del campionato la compagine leccese batte la Virtus Tricase e conferma la prima posizione in classifica. L’atmosfera è quella dei derby, la compagine bianco blu, soddisfatta dal 3 a 1 conquistato in casa sui Falchi Ugento, si presenta sul parquet leccese rinnovata in regia con il giovanissimo Errico, I laterali De Carlo e Bello, i riconfermati Muccio e Crisostomo al centro e il Libero Malinconico. La Conad risponde con il sestetto titolare composto da Romano in regia, i due centrali Di Zanno e Sancesario, Chezzi e Cannazza laterali, l’opposto Cagnazzo e il libero Di Lecce. La gara parte con la Virtus al servizio ma è la prima linea della Conad a maturare fin da subito il vantaggio per 7a 2. Romano distribuisce bene al centro e in seconda linea con l’opposto Cagnazzo preciso in attacco e autore di due ace al servizio. La Virtus troppo fallosa, non riesce a concretizzare gli attacchi bloccati dal muro invasivo di Zanno e contenuti da una buona difesa del libero Di Lecce. Cagnazzo incrementa lo score da posto 2 e il set si chiude con il punteggio di 25 a 7. Saccomanno mantiene inalterata la formazione anche nel secondo set, la Virtus tuttavia, più reattiva, sfrutta il calo di tensione dei padroni di casa e si porta in vantaggio per 4 a 1. Reagisce subito la Conad, Romano si affida al suo opposto implacabile dalla seconda linea, Chezzi lavora bene con il servizio, Cannazza chiude a muro e nonostante qualche errore i padroni di casa recuperano e mantengono il vantaggio di 10 a 6. La Virtus riduce lo svantaggio chiamando a rete Crisostomo e De Carlo e Saccomanno chiama il time out. La pausa rimette in corsa i giallorossi più attenti in difesa, Chezzi e Di Zanno riportano la Conad in vantaggio per 18 a 15 ,Cagnazzo chiude a muro il centrale bianco bluela Conad si aggiudica anche secondo parziale per 25 a 17. Stesso copione nel terzo, la Virtus sfrutta qualche errore di troppo dei giallorossi e si porta in vantaggio per 7a 1 ma la Conad non molla, Cagnazzo inarrestabile in attacco e muro porta la squadra in vantaggio per 17 a 15, Saccomanno alza il muro e sostituisce Romano con il centrale Grande, un cambio che sortisce l’effetto voluto, la Conad chiude a muro gli attacchi della Virtus e si porta a quota 24. Un errore in battuta degli ospiti chiude la gara con il punteggio di 25 a 19.Nulla da fare per il Tricase senza dubbio sottotono e mai in grado di opporsi al gioco offensivo dei padroni di casa, in particolar modo quello espresso dall’opposto Cagnazzo autore di 26 punti alla fine della gara. Tre punti fondamentali che consentono alla compagine leccese di presentarsi con fiducia alla sfida esterna di domenica prossima con la Volley Squinzano, forte del tre a zero conquistato nel confronto interno con gli Show Boys di Galatina.

—

VOLLEY D/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 5): Brindisi-I. Talsano 0-3, FA Oria-IPV Fasano 3-1, P. Massafra-Apulia Monopoli 3-2, Sport & Friends-Dell’Orco Laterza 3-1.

CLASSIFICA: FA Oria 14 – I. Talsano 12 – Uisp Putignano 9 – Sport & Friends 8 – P. Massafra 6 – Apulia Monopoli 5 – IPV Fasano, Brindisi 3 – Dell’Orco Laterza 0.

PROSSIMO TURNO (18-19.11.23): Apulia Monopoli-Uisp Putignano, I. Talsano-FA Oria, Sport & Friends-IPV Fasano, Dell’Orco Laterza-P. Massafra.

—

VOLLEY D/f GIRONE C

RISULTATI (giornata 5): R. Spongano-CDM Astra Volley 1-3, TOI Copertino-Ve.Ra Monteroni 2-3, GP Ruffano-OV Parabita 3-1, F. Taviano-Bee Lecce 3-0, Sensi Lecce 21-LNV Maglie 1-3.

CLASSIFICA: LNV Maglie 15 – F. Taviano 13 – Sensi Lecce 21 12 – TOI Copertino 9 – Ve.Ra Monteroni, GP Ruffano 8 – CDM Astra Volley 7 – OV Parabita 3 – R. Spongano, Bee Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (18-19.11.23): Bee Lecce-R. Spongano, CDM Astra Volley-TOI Copertino, ve.Ra Monteroni-GP Ruffano, Sensi Lecce 21-OV Parabita, LNV Maglie-F. Taviano.

—

VOLLEY D/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 3): Materdomini-AI Alberobello 0-3, VC Grottaglie-Frascolla 3-2, BCC Castellana-Vibrotek 3-0, RBM Fasano-Alezio 3-1, V. Otranto-VR Nardò 2-3.

CLASSIFICA: BCC Castellana, RBM Fasano 9 – Otranto 7 – VC Grottaglie, VR Nardò 5 – Frascolla 4 – AI Alberobello, Alezio 3 – Apulia Monopoli, Materdomini, Vibrotek 0.

PROSSIMO TURNO (18-19.11.23): AI Alberobello-BCC Castellana, Vibrotek-VC Grottaglie, VR Nardò-Apulia Monopoli, Materdomini-Frascolla, Alezio-Otranto.

—

VOLLEY 1ª Div./f – Memorial Luigi Laudisa

RISULTATI (giornata 1): GV Galatone-N. Melendugno 3-0, Aradeo-Eurovolley Mesagne 3-2, Bee Lecce-Otranto (22/11), V. Tricase-New Lady Volley 0-3, Wesport-CDM Astra Volley 3-0, F. Surbo-SM Cutrofiano 3-0.

CLASSIFICA: F. Surbo, GV Galatone, Wesport, New Lady Volley 3 – Aradeo 2 – Eurovolley Mesagne 1 – V. Tricase, CDM Astra Volley, N. Melendugno, SM Cutrofiano, Real Volley, Bee Lecce, Otranto 0.

PROSSIMO TURNO (18-19.11.23): Otranto-GV Galatone, Aradeo-V. Tricase, N. Melendugno-Real Volley, New Lady Volley-Wesport, Bee Lecce-SM Cutrofiano, CDM Astra Volley-F. Surbo.

—

VOLLEY 1ª Div./m – Girone unico

RISULTATI (giornata 1): Piero Corvino-FV Squinzano 3-2, PA Alessano-LS Casarano 0-3, Lecce Volley-LNV Maglie 3-0, M. Ruffano-Terre d’Oriente (04/12), SBV Galatina-Parabita 3-1, Alliste-GV Galatone 3-0.

CLASSIFICA: Lecce Volley, Alliste, LS Casarano, SBV Galatina 3 – Piero Corvino 2 – FV Squinzano 1 – Parabita, PA Alessano, GV Galatone, LNV Maglie, M. Ruffano, Terre d’Oriente 0.

PROSSIMO TURNO (18-19.11.23): FV Squinzano-Alliste, LS Casarano-Piero Corvino, LNV Maglie-PA Alessano, terre d’Oriente-Lecce Volley, Parabita-M. Ruffano, GV Galatone-SBV Galatina.

(US SBV Galatina, Piero De Lorentis) – Curiosità ed aspettative, questi gli ingredienti che gli spettatori del PalaMontinari intendevano trarre dalla garad’esordio della Salento Best Volley nel campionato di prima categoria. Legittime attese derivanti da una squadra la cui composizione a fine estate, più che sulla funzionalità, è nata dalla voglia di alcuni atleti (di comprovato tasso tecnico) di continuare a praticare il volley senza rigidi allenamenti che sottraessero spazio-tempo al lavoro e alla famiglia. Ed il pubblico, numericamente accettabile ed inusuale per un campionato non di alto livello, è stato gratificato da uno spettacolo più che dignitoso. Il livello(sufficiente) tecnico ed agonistico espresso dai blu-celeste galatinesi ha sofferto della mancanza di amalgama e di un rodaggio adeguato, che solo l’esperienza di un gruppo di spessore ha saputo (sia pur con affanno fisico) rimediare conquistando la vittoria. Il Volley Parabita si presentava con credenziali di tutto rispetto e con i favori del pronostico, potendo contare sull’intelaiatura della passata stagione che le aveva consentito di realizzare un percorso più che positivo nella fase dei play off per la serie D. Mister Chiarillo schiera in P2 la diagonale Torsello-D’Amico, al centro De Micheli e Sabato, laterali Scarcia e Caggiula, libero Gianfreda. Il binomio Dantoni-De Lorentis Riccardo, al momento gestore del gruppo, parte al servizio in P5 con Calò-Pica, Perrone e De Lorentis Carlo di banda, Notaro Gabriele e De Lorentis Riccardo (?) centrali, con Quaranta in regia difensiva. La carenza nel ruolo di posto tre di elementi con caratteristiche specifiche obbliga a fare di necessità virtù ed anche i debiti scongiuri per eventuali infortuni che potrebbero interessare i giocatori. Infatti al momento del riconoscimento delle identità si è palesata l’assenza del centrale e capitano della squadra Guarini , bloccato in tangenziale (non da un gatto…!?!) da un traffico intasato.

I set – Fa la voce grossa l’opposto ospite D’Amico, mettendo a segno sette dei primi dieci punti (5-10) per la sua squadra e a cui rispondono Pica e Perrone (12-16) dopo il primo time out galatinese. Non funziona in casa SBV il fondamentale del muro e naturalmente la difesa vacilla riuscendo però a contenere il distacco dagli ospiti (13-17 , 17-20, 21-23) e sfiorando i vantaggi (23-24),che invece il Parabita evita chiudendo il set a suo favore (23-25).

II set – L’arrivo di capitan Guarini attardato dall’emergenza e pronto a ricoprire il suo ruolo sembra ricompattare e rinvigorire il gruppo. Il punto numero 10 con cui il capitano apre un break di +3(10-7) scatena le conclusioni delle prime linee locali che, dopo il 15-15,concedono agli avversari un solo punto infilando con Pica, Perrone e Carlo De Lorentis un filotto fino al 25-16 , pareggiando i set.

III set – La reazione ospite è scontata: ma determinata è anche la tenuta mentale dei galatinesi. Capitan Guarini legge con provata esperienza la distribuzione di Torsello e forma muri perfetti con i compagni di linea, mettendo a segno tre conclusioni di fila per portarsi sul 13-11. Dantoni opta per un cambio dando riposo ad un affaticato Carlo De Lorentis ed inserendo Murrone, ma una ricezione poco efficiente fa maturare il sorpasso del Parabita firmato sempre da D’Amico (17-20, 21-23). Calò orchestra con più variazioni: chiama in causa il giovane Palumbo che mura l’attacco ospite per la parità(23-23) e poi conclude positivamente per il 24-23. Si vai vantaggi 25-25 e 26-26 con Pica e Riccardo De Lorentis,mentre Quaranta presidia la difesa con posizioni perfette che gli consentono di difendere gli attacchidi D’Amico dalla seconda linea,lasciato deliberatamente privo del muro. Poi l’affondo finale per un 28-26 che porta la S.B.V. sul vantaggio di 2 set ad 1.

IV set – La squadra ospite tenta un’ultima reazione portandosi sul 5-6 ma Guarini, ancora lui, aggancia gli avversari e gli attaccanti locali vanno ripetutamente a segno doppiandoli nel punteggio 14-7. Girandola di cambi con Dantoni alla distribuzione, Gianni Notaro a prendere il posto di Pica, Notaro Gabriele quello di Riccardo De Lorentis e Gaballo quello di Quaranta a presidio di una difesa che non è affatto dispiaciuta. La vittoria nell’ultima frazione (25-13) assegna i primi tre punti del campionato ad una S.B.V. che, seppur macchinosa in alcuni fondamentali (muro-difesa), ha ampi margini di miglioramento con un lavoro più specifico soprattutto nella gestione del contrattacco, poco efficace nella gara di sabato.