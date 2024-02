BASKET C/m – Lsb Lecce, sconfitta in extremis in quel di Molfetta

Un’altra trasferta amara per la Cce La Scuola di Basket Lecce. I biancazzurri guidati da coach Michelutti hanno perso all’over time sul parquet del PalaPoli di Molfetta al termine di una gara tirata e all’insegna dell’equilibrio.

I viaggianti si sono arresi per 73-71 contro la prima difesa del campionato regionale maschile di serie C Unica, in occasione della 18esima giornata.

Tra le file di Molfetta è spiccata la prova di Duval autore di 22 punti. Tra i salentini invece sono andati in doppia cifra Fumaneri, Cantagalli e Shvets, che complessivamente hanno messo a referto 43 punti dei 71 totalizzati dall’intero organico. Nei primi due quarti le due compagini si sono equivalse. La Scuola di Basket Lecce ha risposto colpo su colpo alle sortite offensive di Molfetta. Mocavero e compagni arrivano alla sirena della pausa lunga con due punti da recuperare.

Al rientro sul parquet i ragazzi di Michelutti hanno piazzano un break che ha consentito il sorpasso fino al +12 sui locali, ma nel prosieguo della partita Molfetta ha saputo ricompattarsi annullando il gap sul tabellone luminoso. Nella fase topica della gara, a pochi secondi dalla fine i salentini sono in vantaggio di un punto, ma Molfetta impatta il pari mettendo un tiro su due. Cantagalli però sbaglia il tiro dell’ultimo possesso spalancando la finestra del supplementare.

Nei cinque minuti finali Lsb Lecce rimette il muso davanti andando avanti di cinque lunghezze, ma i locali rimontano ancora una volta portando a casa una vittoria di capitale importanza per la corsa ai playoff. “Quando le partite sono così equilibrate sono sempre gli episodi a fare la differenza – spiega coach Michelutti a fine gara -. Si sono affrontate la prima e la seconda difesa del campionato e ora siamo chiamati al riscatto domenica prossima in casa contro Francavilla”.

(US Lsb Lecce, Paolo Conte)

—

IL TABELLINO

P. MOLFETTA-LSB LECCE 73-71 dts

(15-12, 31-29, 44-51, 62-62)

P. MOLFETTA: Duval 22, Chiriatti 14, Infante 14, Iannelli 12, Ippedico 5, Didonna 4, Stella 2. Ne: Caniglia, Solimini, Kodra, La Macchia, Sasso. All. Gesmundo.

LSB LECCE: Fumaneri 16, Cantagalli 15, Shvets 12, Coppola 9, Mocavero 7, Prete 6, Durini F. 3, Laudisa 3, Capoccia. Ne: Zezza, Durini A., Malagnino. All. Michelutti.

—

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 5 rit.): Molfetta-LSB Lecce 73-71 dts, Francavilla-F. Apricena 91-66, Matera-Canusium 89-69, Fasano-NV Mesagne 71-75, NP Monteroni-Castellaneta 74-75, L. Altamura-NM Corato 70-79.

CLASSIFICA: Canusium 26 – Molfetta, Matera, Castellaneta 24 – NP Monteroni 20 – LSB Lecce 18 – Francavilla 16 – Barletta, Fasano 14 – NM Corato 12 – L. Altamura 10 – NV Mesagne 8 – F. Apricena 3.

PROSSIMO TURNO (25 feb.): LSB Lecce-Francavilla, Canusium-Fasano, Castellaneta-Matera, NM Corato-NP Monteroni, F. Apricena-L. Altamura, Barletta-Molfetta.