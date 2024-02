LECCE – Giudice sportivo, ufficializzate le due defezioni giallorosse per la gara contro l’Inter

Ufficializzate, dal Giudice sportivo, le squalifiche per i calciatori del Lecce Marin Pongracic e Patrick Dorgu che salteranno, pertanto, Lecce-Inter di domenica 25. I due difensori torneranno a disposizione per la delicata sfida salvezza sul campo del Frosinone, in programma per il 3 marzo.

Fermati, tutti per una giornata: Luka Jovic (Milan), Marin Pongracic (Lecce), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emmanuel Gyasi (Empoli).

Ammende: quattromila euro alla Roma; tremila euro a Juventus e Udinese; duemila euro al Frosinone; 1.500 euro all’Hellas Verona.

Infine, sanzionati i dirigenti di Fiorentina, Simone Ottaviani, per due giornate, e della Lazio, Alberto Bianchi, per una giornata. Diffida, sino al 20 marzo, per Mariano Fabiani (Lazio).