BASKET C/m – LSB Lecce, rimonta e vittoria al cardiopalma a Corato

Pronti via e i viaggianti vanno subito sotto sino al 10-2, che costringe Michelutti al time out. L’inerzia della partita però non cambia, e i locali continuano ad andare a bersaglio sino al 20-14 che rimanda la contesa al secondo periodo. Nonostante la verve realizzativa di Corato, i biancazzurri restano in partita nonostante rispondendo colpo su colpo, ma il gap sul tabellone luminoso si fa sempre più pesante. Nel secondo quarto Corato alza i giri del motore sino al 30-18 con un break firmato dalla premiata ditta Pucci, Pekic e Latella, ma i viaggianti reagiscono ancora una volta risalendo la china sino al -6 che manda tutti negli spogliatoi. Dopo la pausa lunga Corato resta col muso davanti incrementando il vantaggio sino al +9 del 52-41. La gara sembra ormai ben indirizzata, ma nel quarto periodo si accende Federico Durini nel momento cruciale della partita. Il salentino sale in cattedra gonfiando la retina ripetutamente sino alla bomba da tre del 62 pari, che vuol dire over-time. Il braccio di ferro degli ultimi 5 minuti vede ancora Durini sotto i riflettori con due triple consecutive a bersaglio. Corato accusa il colpo abbassando drasticamente le percentuali dal campo e La Scuola di Basket Lecce trionfa alla prima di campionato dimostrando grande carattere.

(Ufficio Stampa LSB Lecce, Paolo Conte)