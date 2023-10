CICLISMO – Mtb: Castro Legend Cup e tricolore paralimpico, grande successo organizzativo per il Ciclo Club Spongano

Una moltitudine di bikers, provenienti da tutta Italia, ha partecipato alla sesta edizione della Castro Legend Cup, andata in scena nel weekend sul litorale adriatico salentino, con organizzazione del Ciclo Club Spongano (presieduto da Giuseppe Maggiore), con la collaborazione della DOF (direttore di organizzazione fuoristrada) Syria Magro. Nella kermesse, si è svolto il campionato italiano paralimpico di mountain bike su un tracciato di cross country di 7,5 km e con 160 mt di dislivello, disegnato tra ulivi e tratturi del Parco Naturale Regionale “Costa Otranto-Leuca e Bosco di Tricase”.

Nel tandem si sono imposti Federico Andreoli e Matteo Longhi (Testart Academy Veneto) mentre nelle altre categorie la Puglia è stata protagonista con le affermazioni tricolori di Marco Paiano (MC1, Ciclo Club Spongano), Michele Diaferia (MC5, Team 7zerozero33 di Corato). Tra gli MC2 vittoria per Fabio Radrizzani (Tigullio Handbike); nella MC3, per Corrado Toro (Team Bike Noto Salvatore Rametta); tra gli MC4, Michele Pittacolo (Pittabike Friukli Venezia Giulia).

Nella giornata si sono svolti anche i circuito Challenge Giovanissimi del Salento (cross country e short track), XCO Salento Race (gare di cross country tra le province di Lecce e Brindisi) e Trofeo dei Parchi Naturali (marathon e granfondo del Sud Italia).

Domenica 15, poi, si è svolta a Castro la marathon di 77 km e la point to point di 50 km. La Castro Legend Cup ha ospitato la finalissima di X-Legend d’Italia tra i migliori di categoria per i diversi circuiti di appartenenza. Si sono distinti il tedesco Andrew Seewald, il colombiano Hector Leonardo Paez Leon e Fabian Rabensteiner nella maschile; la lituana Katazina Sosna e Chiara Burato nella femminile. La marathon maschile uomini-donne ha laureato vincitori assoluti Paolo Colonna (Team Eracle) e Patrizia Romanello (Torpado Factory Team), mentre per la point to point hanno primeggiato Concetto Gianni al maschile e la spagnola Paola Zahonero Abril al femminile.

Per Giuseppe Calabrese, presidente FCI Puglia: “Una soddisfazione complessiva a nome di tutta la grande famiglia della Federazione Ciclictica Italiana e da parte del Comitato regionale. E al Ciclo Club Spongano va tutto il nostro elogio per la grande mole di lavoro profusa e per aver allestito uno spettacolo autentico ed emozionante che ci ha offerto Castro in questa due giorni comprendente il campionato italiano paralimpico di mountain bike”.

I TREDICI VINCITORI DELLA FINALE X-LEGEND D’ITALIA 2023

Elite sport: Rosario Signoriello (Madonie Bike)

Master 1: Giacomo Scardigno (Team All Bike Ruvo di Puglia)

Master 2: Raffaele Freda (Bike e Sport Team)

Master 3: Aldo Nasello (Revolution Bike)

Master 4: Gianfranco Monteleone (Asd Bike 1275)

Master 5: Luigi Stomeo (Maglie Bike)

Master 6: Raffaele Brescia (Chialà Cycling Team Locorotondo)

Master 7: Emilio Radesca (Bike in Tour Vallo di Diano)

Master 8: Agostino Oss (GSA Penne Sprint)

Master donna 1: Mara Parisi (Bike e Sport Team)

Master donna 4: Daniela D’Alessandro (Asd Bike Space)

Master donna 5: Lucia Marseglia (Grottaglie Bike)

Master donna 6: Antonella Capone (Polisportiva BPP Asd)