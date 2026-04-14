BASKET C/m – LSB Lecce inaugura i playoff col turbo, Monopoli strapazzato in gara 1

Con una prova superba, la Cce Lsb Lecce stravince Gara 1 dei quarti di finale dei play off contro Monopoli. I ragazzi guidati da coach Michelutti si sono imposti per 89-61 dinanzi al pubblico caloroso del Pala “San Giuseppe da Copertino”. I biancazzurri hanno dominato per tutta la gara infliggendo una dura lezione al team di coach Romano. I padroni di casa hanno sfoderato una grande prestazione di squadra distribuendo in maniera omogenea gli 89 punti messi a referto. Zalalis ha vestito i panni del top scorer con 18 punti a verbale, ma l’intero organico ha dato prova di compattezza in difesa e prolificità in attacco scavando un solco profondo fin dagli albori di una partita praticamente senza storia. Oltre a Zalalis, sono andati in doppia cifra anche Guido, Pallara e capitan Mocavero. I locali hanno messo a segno ben 10 triple totali arrivando ad un vantaggio massimo di +39.

Nel primo quarto Mocavero e soci partono a razzo concedendo appena 9 punti agli avversari per un parziale di 23-9, che dopo i primi 10 minuti mette già la gara in discesa. Nella seconda frazione la Lsb ammazza la partita infliggendo un altro pesante parziale agli avversari. Al rientro negli spogliatoi per la pausa lunga, i padroni di casa conducono col punteggio di 52-24. Ma la fame dei biancazzurri non è finita. Nel terzo quarto gli uomini di Michelutti continuano a gonfiare la retina allargano il gap sul tabellone luminoso di un palazzetto in visibilio. Solo nel quarto periodo i locali decidono di decelerare. Tante le rotazioni orchestrate da Michelutti per gestire fatiche e minuti del roster e dare minutaggio agli Under, che hanno contribuito ad una vittoria di capitale importanza per il prosieguo della serie.

Il successo maturato permette alla Cce Lsb Lecce di pensare a Gara 2 con maggiore serenità, ma continuando a tenere sempre la barra dritta. La Lsb tornerà in campo giovedì prossimo sul parquet di Monopoli, con palla a due alle 20. “Abbiamo approcciato molto bene la partita e i ragazzi sono stati bravi a rimanere sul pezzo per tutta la gara come si fa in una partita playoff – dichiara coach Michelutti -. Da giovedì sera però si riparte da 0-0. Quindi non dovranno esserci cali di tensione perché a Monopoli sarà un’altra battaglia. La squadra sta bene e ci alleneremo con grande impegno per arrivare al massimo delle condizioni fisiche e mentali al secondo atto di questa serie”.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

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IL TABELLINO

Cce Lsb Lecce-AP Monopoli 89-61

(23-9, 52-24, 73-39)

Cce Lsb Lecce: Guido 11, Tyrtyshnik 9, De Giovanni 6, Pallara 14, Busetta, Cantagalli 8, Mocavero 11, Cruciani, Laudisa 3, Vidakovic 4, Fracasso 5, Zalalis 18. All. Michelutti.

AP Monopoli: Martinelli 5, Prete 2, Sbaragli 10, Bruni 5, Manchisi 4, Annese, John 3, Lamanna 4, Preite 10, Romano 8, Nery 7, Ravelli 3. All. Romano.

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BASKET SERIE C/m GIRONE N

PLAYOFF (quarti di finale, gara 1): LSB Lecce-Monopoli 89-61, A9 Nardò-Molfetta 58-49, NV Mesagne-Corato 77-54, Monteroni-Assi Brindisi 65-66.

GARA 2: 16/04

PLAYOUT (gara 1): Foggia-Barletta 98-86, Francavilla-MS Mesagne 69-64.

GARA 2: 18-19/04