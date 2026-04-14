BASKET C/m – A9 Nardò fa il primo passo, Molfetta sconfitta in gara 1 playoff

La Pallacanestro A9 Nardò si prende gara 1 playoff e lo fa al termine di una partita dura, sporca, combattuta fino agli ultimi possessi. Al Pala “Andrea Pasca” finisce 58-49 contro la Pallacanestro Molfetta, con i bianconeri capaci di restare dentro la gara anche nei momenti più complicati.

L’inizio è tutto per gli ospiti, che scappano sullo 0-7. Nardò però non si disunisce, trova ritmo e chiude avanti il primo quarto (19-18). Nel secondo periodo Molfetta rimette la testa avanti, mentre nel terzo i bianconeri si bloccano offensivamente, faticando a trovare soluzioni pulite.

È nella seconda metà di gara che cambia l’inerzia difensiva: Nardò concede appena 16 punti dopo l’intervallo, alza il livello di attenzione e resta aggrappata alla partita possesso dopo possesso.

Nel finale arrivano i canestri che fanno la differenza. Darius Stonkus si accende nel momento decisivo e piazza due triple consecutive che indirizzano definitivamente la gara. Attorno a lui, prestazioni di sostanza: Ilia Boev chiude con 15 punti e 16 rimbalzi, prima dell’uscita per falli, Daniele Tinto firma una doppia doppia da 10 punti e 10 rimbalzi con 2 assist, Joel Myers aggiunge 12 punti con 4 triple.

Una vittoria costruita sulla capacità di reagire, di restare dentro la partita e di trovare le soluzioni giuste nel momento in cui servivano.

La serie ora si sposta sul campo della Pallacanestro Molfetta: gara 2 è in programma giovedì 16 aprile alle 20:30.

(US A9 Nardò)

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BASKET SERIE C/m GIRONE N

PLAYOFF (quarti di finale, gara 1): LSB Lecce-Monopoli 89-61, A9 Nardò-Molfetta 58-49, NV Mesagne-Corato 77-54, Monteroni-Assi Brindisi 65-66.

GARA 2: 16/04

PLAYOUT (gara 1): Foggia-Barletta 98-86, Francavilla-MS Mesagne 69-64.

GARA 2: 18-19/04