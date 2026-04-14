SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 09.04.2026
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la giornata n. 31.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE:
BARLETTA:
C.D. FASANO: Pol Garcia (1)
FERRANDINA: Michele Grieco (dir., 1); Davide Desimini (1)
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA):
FRANCAVILLA IN S.:
GRAVINA:
HERACLEA: Massimiliano Montuori (1)
MANFREDONIA: Ammenda di 300 euro
MARTINA:
NARDÒ:
PAGANESE:
POMPEI:
P. REAL NORMANNA:
SARNESE:
T. ACERRANA: Simone Serio (1)
VIRTUS FRANCAVILLA: