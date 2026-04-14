VOLLEY – Dalla Serie B alla 2ª Divisione: risultati 12.04.2026, classifiche, prossimi turni

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 22): SG Terzigno-Molfetta 3-1, D&F Caffè-Uni Bari 2-3, Valdiano-Marcianise 3-0, Casoria-Bisignano 3-2, Leverano-Casarano 1-3, San Vito Mesagne-Praia 3-1, Termoli-Pag Taviano 0-3.

CLASSIFICA: Pag Taviano 60 – Molfetta 55 – Valdiano 45 – San Vito Mesagne 43 – Uni Bari 42 – Casarano, SG Terzigno 37 – D&F Caffè, Casoria 36 – Leverano 22 – Marcianise 20 – Bisignano 12 – Termoli 9 – Praia 8.

PROSSIMO TURNO (18-19/04): Uni Bari-Molfetta, Casarano-D&F Caffè, Praia-Valdiano, Bisignano-SG Terzigno, Leverano-San Vito Mesagne, Pag Taviano-Casoria, Marcianise-Termoli.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 22): Faam Matese-Monopoli 2-3, Napoli-LC Monteroni 3-0, Nardò-Volare BN 3-0, Isernia-Bari 3-0, Cerignola-Arabona 3-1, Salerno-Pescara 3-0, Capurso-Fiamma Torrese 3-0.

CLASSIFICA: Nardò 56 – Isernia 55 – Arabona 49 – Capurso 47 – Salerno 44 – Cerignola 42 – Monopoli 38 – LC Monteroni 29 – Faam Matese 28 – Volare BN 21 – Bari 20 – Napoli 18 – Fiamma Torrese 11 – Pescara 4.

PROSSIMO TURNO (18/04): LC Monteroni-Monopoli, Arabona-Napoli, Pescara-Nardò, Bari-Faam Matese, Cerignola-Salerno, Fiamma Torrese-Isernia, Volare BN-Capurso.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – La Dream Volley Nardò supera Benevento in poco più di un’ora, confermando il primato e un momento di forma eccezionale. Con i parziali di 25-19, 25-18 e 25-11, le ragazze di mister Saccomanno centrano la sesta vittoria consecutiva, blindando la vetta della classifica.

La chiave del match è stata l’efficienza offensiva: Halla ha messo a terra 17 palloni vincenti; la centrale Siria Tarantino e il capitano Martina Gorgoni sono state chirurgiche al centro del campo; Sara Della Corte, in crescita, ha garantito un’ottima ricezione ed un buon attacco; le sorelle Tamborrino hanno confermato di essere degli autentici pilastri nell’ impostazione (Giorgia) ed in difesa (Mara), guidando da una distribuzione impeccabile. Carolina Gloria è stata cinica nel finale con due punti su altrettanti attacchi, dimostrando che anche chi subentra dalla panchina garantisce a questa squadra ed al suo allenatore prestazioni di eccellenza, facendosi trovare pronta.

La vittoria mantiene Nardò al comando, ma la lotta per il titolo resta serratissima: Isernia resta in scia, a solo 1 punto dalla capolista. La lotta per il primo posto si deciderà probabilmente solo all’ultima giornata.

Nonostante l’entusiasmo, l’ambiente granata predica calma. La centrale Silvia Antonaci ha sottolineato la necessità di non abbassare la guardia: “Una vittoria rotonda, ma frutto di una prestazione migliorabile. Ci attendono quattro partite fondamentali e non possiamo subire distrazioni. Occorre restare concentrate fino all’ultimo pallone”.

Il prossimo impegno vedrà la Dream Volley impegnata in trasferta contro Pescara, squadra già retrocessa. Un test insidioso proprio per il rischio di cali di tensione, come avvertito anche da mister Saccomanno: i tre punti sono vitali per arrivare alla data fatidica del 9 maggio con il destino nelle proprie mani.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 22): Surbo-NV Torre 3-0, MSP Galatina-CDM Astra Volley 1-3, Monopoli-Lecce 0-3, Melendugno Calimera-CDM Cutrofiano 0-3, San Cassiano-Oria 3-0, Trepuzzi-F. Taviano 3-0.

CLASSIFICA: San Cassiano 55 – Oria 54 – CDM Cutrofiano 53 – Trepuzzi 46 – Aurora Brindisi 37 – NV Torre 32 – CDM Astra Volley 25 – Lecce, F. Surbo, F. Taviano 23 – Melendugno Calimera 13 – MSP Galatina 12 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (17-19/04): surbo-CDM Astra Volley, Oria-MSP Galatina, F. Taviano-NV Torre, Aurora Brindisi-Melendugno Calimera, Lecce-Trepuzzi, CDM Cutrofiano-San Cassiano.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 22): V. Tricase-Fasano 2-3, Lecce-Frascolla 3-0, San Pancrazio-PSA Matera 3-0, SB Galatina-Vibrotek 1-3, Mottola-Parabita 0-3.

CLASSIFICA FINALE: Vibrotek 53 – V. Tricase 47 – Lecce 44 – Fasano 43 – SB Galatina 39 – PSA Matera 32 – San Pancrazio, Grottaglie 23 – Parabita 18 – Mottola 8 – Frascolla 0.

In attesa della post-season

—

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 22): Noci-Putignano 1-3, PSA Matera-Massafra 3-1, Ostuni-Talsano 3-0, Mesagne-Sant’Elia 3-1, Santeramo-Spike Volley 3-0, Matera-SS Annunziata 0-3.

CLASSIFICA FINALE: Mesagne 57 – Putignano 56 – PSA Matera 47 – Sant’Elia, Noci 46 – Massafra, SS Annunziata 33 – Santeramo, Matera 25 – Spike Volley 15 – Talsano 8 – Ostuni 5.

In attesa della post-season

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 22): Vera Monteroni-RV Ugento 1-3, Bee Lecce-CDM Cutrofiano 3-1, Sport & Friends-Aradeo 3-0, Copertino-Spongano 3-0, Melendugno Calimera-Tricase 3-1.

CLASSIFICA FINALE: Copertino 56 – CDM Cutrofiano 522 – Bee Lecce, AR Spongano 42 – RV Ugento 36 – Vera Monteroni 34 – Sport & Friends 25 – Aradeo 21 – Melendugno Calimera 12 – Tricase 7 – Parabita 3.

In attesa della post-season

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 22): Avetrana-Tiger Squinzano 3-2, STV Tricase-Falchi Ugento 0-3, Castellana-Materdomini 3-1, Massafra-SBV Galatina 0-3, San Vito-Ruffano 3-1.

CLASSIFICA: SBV Galatina 45 – Falchi Ugento 41 – Massafra 38 – Vis Squinzano 34 – Tiger Squinzano 32 – San Vito 30 – Castellana 29 – Ruffano, GS Ugento 26 – Avetrana 21 – Materdomini 11 – STV Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (18/04): Falchi Ugento-Avetrana, SBV Galatina-STV Tricase, Ruffano-Tiger Squinzano, Vis Squinzano-Castellana, Materdomini-Massafra.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

RISULTATI (giornata 17): Brindisi-Wesport 3-0, Valecaracuta Lecce-Lecce P. 3-0, DV Nardò-GVP Corvino 1-3, Melendugno Calimera-Vis Squinzano 0-3, LC Monteroni-Trepuzzi 3-2.

CLASSIFICA: Vis Squinzano 50 – Brindisi, LC Monteroni 39 – GVP Corvino 33 – Wesport, Trepuzzi 26 – DV Nardò 21 – Valecaracuta Lecce 15 – Melendugno Calimera 6 – Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (17-19/04): Lecce-Wesport, GVP Corvino-Valecaracuta Lecce, Vis Squinzano-DV Nardò, Trepuzzi-Melendugno Calimera, LC Monteroni-Brindisi.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 20): Supersano-Victor Volley 3-2, Flyarmida-Alliste 2-3, Ruffano-CDM Astra Volley 3-1, San Cassiano-Otranto 3-2, V. Tricase-CDM Cutrofiano 0-3.

CLASSIFICA: Alliste 48 – CDM Cutrofiano 45 – MB Ruffano 39 – Supersano 32 – Victor Volley 28 – Flyarmida 27 – San Cassiano 23 – IM Otranto 20 – V. tricase 17 – CDM Astra Volley 15 – AR Maglie 6.

PROSSIMO TURNO (18-19/04): CDM Cutrofiano-Supersano, AR Maglie-Flyarmida, Alliste-Ruffano, CDM Astra Volley-San Cassiano, IM Otranto-V. Tricase.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 17): NV Maglie-GVP Corvino 2-3, Veglie-Brundisium 3-0, Lecce-Specchia 1-3, PVK-Meraki 3-1.

CLASSIFICA: Veglie 37 – Meraki 33 – GVP Corvino, V. Specchia 30 – NV Maglie 25 – Nardò 20 – Lecce 13 – PVK 19 – Brundisium 6.

PROSSIMO TURNO (18-19/04): Lecce-PVK, Brundisium-NV Maglie, V. Specchia-Veglie, Meraki-Nardò.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone A

RISULTATI (giornata 8): Wesport-Aurora Brindisi 0-3, Degiorgivolley-Sant’Elia 0-3, Bee Lecce-Surbo 3-1.

CLASSIFICA: Sant’Elia 21 – Aurora Brindisi 18 – Degiorgivolley 15 – Wesport 5 – Bee Lecce, Surbo 2.

PROSSIMO TURNO (19/04): Bee Lecce-Wesport, Aurora Brindisi-Sant’Elia 2-3, Surbo-Degiorgivolley.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone B

RISULTATI (giornata 8): Civolley Copertino-PVK 2-3, San Cesario-LC Monteroni 3-2, Vera San Pietro in Lama-Copertino 3-0.

CLASSIFICA: Vera San Pietro in Lama 23 – Copertino 19 – PVK 11 – Civolley Copertino 9 – San Cesario 8 – LC Monteroni 2.

PROSSIMO TURNO (19/04): Vera San Pietro in Lama-Civolley Copertino, PVK-San Cesario, Copertino-LC Monteroni.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/f girone C

RISULTATI (giornata 8): MV Galatina-Uggiano 3-0, Draghi Matino-VS Gallipoli 3-1, Alezio-PDP Casarano 3-0.

CLASSIFICA: Draghi Matino 21 – MV Galatina 17 – Alezio 16 – VS Gallipoli 10 – Uggiano 8 – PDP Casarano 0.

PROSSIMO TURNO (18-23/04): Alezio-MV Galatina, Uggiano-Draghi Matino, PDP Casarano-VS Gallipoli.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone A

RISULTATI (giornata 8): San Donaci-Sport & Friends 3-0, Novoli-Degiorgivolley (14/04), Vis Squinzano-V. Sava 3-1.

CLASSIFICA: Novoli, Vis Squinzano 18 – San Donaci 13 – Degiorgivolley 9 – Sport & Friends 8 – Sava 3 – LS Sava 0.

PROSSIMO TURNO (18-19/04): Degiorgivolley-San Donaci, Sava-Novoli, LS Sava-Vis Squinzano.

—

VOLLEY 2ª DIVISIONE/m girone B

RISULTATI (giornata 8): MB Ruffano-Azzurra Team 3-1, NV Maglie-SB Galatina 0-3, Tricase-Alliste (06/05), Meraki-GV Galatone 0-3.

CLASSIFICA: MB Ruffano 22 – SB Galatina 19 – NV Maglie 15 – Azzurra Team 13 – Alliste 10 – GV Galatone 9 – V. Tricase 5 – Meraki 0.

PROSSIMO TURNO (19-22/04): SB Galatina-Ruffano, Alliste-NV Maglie, GV Galatone-V. Tricase 3-1, Azzurra Team-Meraki.

—

N.B.: Per favorire l’eventuale e tempestiva pubblicazione, si prega di inviare i comunicati stampa entro il lunedì alle ore 14 alla mail redazione@salentosport.net