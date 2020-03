BASKET – Petrucci (Fip) decreta la fine anticipata di tutti i campionati territoriali

Non vi sono più aggettivi per definire la Lowengrube Ad Maiora Basket Taranto in modo adeguato. La compagine di coach Palagiano, recandosi ad Angri (impianto utilizzato dallo Scafati per le esibizioni casalinghe), con un gara al limite della perfezione, batte la compagine di coach Ottaviano e conquista il terzo posto in graduatoria, posizione privilegiata in…