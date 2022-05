BASKET A2/m – Next Nardò, ancora una volata vincente: la salvezza è a una sola vittoria

Ancora in volata, ancora una vittoria. E sono due, per la Next Nardò nella serie playout contro Capo d’Orlando.

Ieri sera, la squadra diretta da coach Michele Battistini si è imposta per 95-93 al termine di 40 minuti di gioco combattutissimi. Dopo un buon avvio dei locali, avanti anche di 11, arriva la reazione siciliana ed è perfetta parità al 10′. Nel secondo quarto, Orlandina passa addirittura avanti di uno. Nardò non è precisa dalla distanza ma riesce ad allungare nel finale di tempo, chiuso con un vantaggio di 5.

Capo D’Orlando, però, non molla e si tiene incollata agli avversari, grazie anche a un brillante Traini che, alla fine, metterà a referto 28 punti. A metà terzo quarto, gli ospiti passano avanti di 3, poi sorpasso Nardò e controsorpasso Orlandina. Il tempo si chiude col vantaggio di 2 per il team di coach Sussi.

Sale la tensione per la posta in palio e si susseguono gli errori da ambo i lati. Alla fine, Nardò è la squadra che sbaglia di meno e con dei buoni parziali allo scadere, riesce a portare a casa anche gara 2, sfruttando a dovere il fattore campo.

La serie si sposta ora in Sicilia, dove, venerdì sera, si giocherà gara 3. In caso di successo granata, sarebbe salvezza.

Durante l’intervallo della sfida, premiato il vice presidente del Lecce, Corrado Liguori, “al merito sportivo per la straordinaria promozione in Serie A”.

IL TABELLINO

NEXT NARDÒ-CAPO D’ORLANDO 95-93

(26-26, 50-45, 65-67)

NARDÒ: Amato 22, Jerkovic, Ferguson 18, Fallucca 9, Poletti 15, Pasqualin, La Torre, Thioune 11, Thomas 20, ne: Jankovic, Mirkovski, Tyrtyshnik. All. Battistini.

CAPO D’ORLANDO: Poser 20, Laganà 9, Traini 28, King 18, Mack 16, Vecerina, Ellis, Diouf, Bartoli 2, ne: Telesca, Tintori. All. Sussi.

Arbitri: Mascio, Costa, Longobucco.