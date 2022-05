CICLISMO – Bicinpuglia Uisp, grande successo per la tappa di Borgo Cardigliano: tutti i vincitori

Grande successo organizzativo per l‘Asd Team Aurispa. Il quarto appuntamento della XC Challenge di Bicinpuglia 2022, che si è svolto domenica scorsa a Borgo Cardigliano, frazione di Specchia (Le), è stata una mattinata di sport da ricordare.

Sono stati ben 188 gli iscritti alla gara, intitolata alla memoria di Alessandro Marano. A tagliare per primo il traguardo è stato Daniele Monaco (M2, Asd Tre Cycling) col tempo di 1h31’25; a seguire, Andrea Bleve (M3) e Andrea Pagliara (M3), entrami Team Aurispa.

Nelle classifiche di categoria, Ferruccio Marco Tondo (Asdc Amici del Velodromo) s’impone nella Master 1, davanti a Luca De Carlo (Ciclistica Vernolese) e Stefano Bevilacqua (Ciclo-club Spongano). Nella M2, dopo Monaco si classificano Gino Daddabbo (Atletico Sali in Sella) e Marco Caputo (Asdc Amici del Velodromo); nella M3, dopo Bleve e Pagliara, completa il podio Antonio Metrangolo (Asd Sport Bike); Andrea Delli Noci vince la M4 davanti a Silvano Margarito (Team Ciclobike) e Tiziano Prato (Team Amici di Simone); nella M5 il primo a tagliare il traguardo è stato Luigi Stomeo che precede Massimo Pasca (Team Ciclobike) e Carmine Maci (Team Amici di Simone); nella M6, successo per Piero De Iaco (Mtb Alessano), davanti a Fabrizio Leonardo De Blasi (Torcito Bike) e Antonio Marangio (Asd La Mandra). E ancora: nella M7 trionfa Antonio Centonze (Ciclistica Vernolese), secondo Luigi Russetti (Effetto Serra), terzo Massimo Barlabà (Melissano Team Bike). Tra le donne, s’impone la solita Samantha De Pascali (Cyclobike) davanti a Angela Pisanò. Allievi: si ripete Mattia Calabriso (Sport Bike), argento per Stefano Vigilante (Fuorisella Bike) e Luigi Pignataro (Terrarussa Ciclismo Presicce Acquarica).

“Felice di vedere così tanta gente – commenta il presidente del Team Aurispa Andrea Aurispa – venuta per partecipare alla festa di Alessandro. A tre anni dalla sua scomparsa lui è ancora molto presente: il suo ricordo è indelebile. I feedback degli atleti sono stati più che positivi, anche grazie al percorso rinnovato con tratti tecnici. Ringrazio Bicinpuglia, tutti gli sponsor e chi ha trascorso con noi una grande domenica di sport”.

“Il successo più grande di oggi – gli fa eco Antonio Marangio, responsabile UISP Ciclismo Lecce – è stato ricordare in questa maniera meravigliosa Alessandro. Oggi giornata entusiasmante, questi numeri nelle XC non si fanno in nessun’altra parte d’Italia”.