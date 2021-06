BASKET B/m – Nardò spietato: schianta Luiss Roma e si guadagna la finale playoff

Nardò chiude a gara 4 la serie di semifinale playoff contro LUISS Roma, strappando il pass per la finale che si giocherà, da domenica, contro Roseto con il fattore campo a favore.

1° QUARTO – Martino sblocca la gara, Nardò risponde con Enihe. Avvio di altissima intensità per ambedue le compagini, con Pasqualin che pareggia i conti a metà quarto. Coviello in contropiede trasforma un and-one per il primo tentativo di allungo, immediatamente stroncato da un parziale di 7-0 casalingo griffato Infante e D’Argenzio, timeout ospite. Appoggio a canestro di Stella in chiusura: 20-21 al termine del primo quarto.

2° QUARTO – Bartolozzi e Bjelic firmano il +6 per il Toro in avvio di secondo quarto, timeout per coach Paccariè. Fontana si mette in proprio e realizza sette punti consecutivi per portare i suoi in doppia cifra di vantaggio. Gli ospiti continuando a spingere sul pedale del gas, allungando fino alla fine del primo tempo: 33-48 all’intervallo lungo.

3° QUARTO – Petrucci si scatena, parziale di 6-0 per Nardò che agguanta il +21, sospensione per la panchina casalinga. Grande prova corale dei granata che continuano ad alimentare il vantaggio grazie alle bombe di Coviello e Burini, alzando l’asticella anche in fase difensiva. Reazione d’orgoglio per LUISS Roma che con la tripla di Di Francesco prova a dare una scossa al match: 46-64 al termine del terzo quarto.

4° QUARTO – Tripla di Fontana che spegne l’entusiasmo di Roma. Gli uomini di coach Battistini gestiscono il vantaggio accumulato, rispecchiando l’andamento dei tre quarti precedenti e azzannando la gara negando alla LUISS ogni possibilità di rientrare in partita: il punteggio sulla sirena finale, Nardò vola in finale playoff.

Prossimo incontro: domenica 13 giugno al Pala “Andrea Pasca” contro Roseto in occasione di gara 1 della finale playoff di Serie B.

—

IL TABELLINO

LUISS ROMA-FRATA NARDÒ 70-85

(20-21, 13-27, 13-16, 24-21)

LUISS ROMA: Sanna 6, Infante 9, Martino 12, Tredici 7, Di Francesco 8, Bonaccorso 7, Pasqualin 9, Gellera 0, D’Argenzio 10, Murri 0, Buzzi 2, De Robertis 0. Coach: Paccariè.

TL 13/19 – R 37 (13+24, Bonaccorso 7) – Ass 10 (Martino, Infante, Tredici, Murri 2).

NARDÒ: Dip 5, Coviello 11, Stella 9, Petrucci 7, Burini 7, Bartolozzi 16, Fontana 17, Cepic 1, Jankovic ne, Osaboyen 6, Bjelic 6, Cappelluti 0. Coach: Battistini.

TL 26/37 – R 35 (10+25, Fontana 9) – Ass 6 (Coviello, Stella, Burini, Petrucci, Osaboyen, Dip 1).