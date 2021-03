BASKET B/m – Frata Nardò, chi ben comincia… Sbancata Formia all’esordio in fase due

Comincia bene l’avventura della Frata Nardò Basket nella fase due del campionato di Serie B. La squadra diretta da coach Michele Battistini trova i primi due punti nella trasferta di Formia, al Palaborrelli di Scauri, imponendosi sui laziali per 73-80. Si tratta della sesta vittoria consecutiva per il Toro, nona nelle ultime dieci.

1° QUARTO – Dip realizza da una parte, Jovovic fa altrettanto dall’altra in apertura di gara. Cinque punti di fila per Digno, al quale rispondono Bjelic e Dip. Il Toro prova la prima fuga dell’incontro con la bomba di Petrucci, che, dopo le realizzazioni di Burini, Dip e Coviello, obbliga coach Di Rocco al timeout. Tripla per Jovovic, poi Cimminella riporta i suoi sul singolo possesso di svantaggio: 19-20 al termine del primo quarto.

2° QUARTO – Enihe appoggia al vetro, jumper vincente di Stella, poi ancora Enihe per i due possessi completi di vantaggio. Tripla di Ianuale che impedisce la fuga ai granata, tap-in efficace di Bartolozzi e nuovo +6 ospite. And-one per Fontana, nuovo tap-in per il numero 21 e doppia cifra di vantaggio. Canestri da ambo le parti, Dip realizza sulla sirena: 32-43 all’intervallo lungo.

3° QUARTO – A bersaglio da tre punti capitan Bjelic, ma il Toro fatica a scardinare la difesa casalinga in avvio di secondo tempo. Formia torna sul -10, Nardò si sblocca con i liberi di Petrucci e Coviello e prova a dare lo strappo decisivo con le bombe di Petrucci e Burini, valevoli per il +19. I padroni di casa non ci stanno, alzano l’intensità e accorciano: 51-62 al termine del terzo quarto.

4° QUARTO – Il Toro allunga con Bartolozzi e la tripla di Enihe, ma Formia torna sui due possessi di svantaggio a due minuti dalla fine grazie al pressing a tutto campo e alle realizzazioni da oltre l’arco. Fontana è glaciale dall’angolo, mandando a bersaglio una tripla pesantissima che, insieme agli ultimi possessi dell’incontro, consegna la vittoria a Nardò: 73-80 il punteggio sulla sirena finale.

Non c’è tempo per godersi la vittoria: mercoledì 24 alle ore 18 si ritorna in campo, questa volta in casa, contro Cassino, nella seconda giornata del girone D di Serie B.

—

IL TABELLINO

META FORMIA 73

FRATA NARDÒ 80

(19-20, 13-23, 19-19, 22-18)

FORMIA: Jovovic 23, Digno 19, Cimminella 10, Ianuale 10, Laguzzi 5, Verazzo 3, Scampone 3, Tamburini, Tartaglione ne, Polidori ne, Macera ne, Di Prospero ne. TL 10/12; R 28 (4+24); A 18. Coach: Di Rocco.

NARDÒ: Petrucci 14, Dip 14, Bartolozzi 12, Fontana 11, Enihe 10, Bjelic 7, Coviello 4, Burini 4, Stella 4, Cepic 0, Tyrtyshnik ne. TL 12/16; R 34 (11+23); A 15. Coach: Battistini.

—

SERIE B GIRONE D

RISULTATI (fase 2, giornata 1): Cassino-Ruvo 75-79, Pozzuoli-Bisceglie 78-56, Rieti-Taranto 63-65, Formia-Nardò 73-80, Salerno-Monopoli 78-61, Sant’Antimo-Reggio Calabria 80-75, Avellino-Catanzaro 68-76, Luiss Roma-Molfetta (07.04).

CLASSIFICA: Taranto 28 – Rieti 26 – Nardò 22 – Bisceglie, Salerno e Ruvo 18 – Sant’Antimo e Cassino 14 – Luiss Roma, Molfetta e Formia 12 – Pozzuoli 10 – Reggio Calabria e Catanzaro 8 – Monopoli 6 – Avellino 4.

PROSSIMO TURNO (24.03): Nardò-Cassino (ore 18), Molfetta-Sant’Antimo, Reggio Calabria-Avellino, Ruvo-Pozzuoli, Monopoli-Luiss Roma, Catanzaro-Rieti, Bisceglie-Salerno, Taranto-Formia.

(foto: ©A. Cecere)