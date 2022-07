BASKET – Aperte le iscrizioni per il 7° “Memorial Antonio Stifini” di Tricase: tutte le info

Sono aperte le iscrizioni (sia per i singoli, sia per le squadre) per il settimo “Memorial Antonio Stifini” a Tricase, torneo di streetbasket 3 contro 3 dedicato al ricordo del giovane tricasino tragicamente scomparso a soli 32 anni. La manifestazione si terrà dall’11 al 13 agosto in piazza dei Marinai d’Italia a Tricase, su un campo di 20×16 metri, ed è organizzata con la collaborazione della Pallacanestro Ugento.

Le novità di quest’anno saranno le gare individuali di skills challenge per la categoria under 12 e under 15 e il 3 point contest per le categorie under 18 e senior. I singoli iscritti verranno, poi, accorpati in squadre. Non mancheranno buon cibo, divertimento e buona musica, con l’esibizione, nella serata finale, dei “Gatti Neri Posse”, artisti rap salentini, e di Dj Bob Kufu.

Lo scopo degli organizzatori è di ricordare il compianto Antonio attraverso tre giorni di sana competizione e di aggregazione sociale, sperando, un giorno, di potergli dedicare un campetto da basket che, al momento, a Tricase non c’è.

Per le iscrizioni (costo dieci euro), che scadono martedì 9 agosto, contattare i numeri 324-82-79-789 (Gabriele) oppure 320-31-25-754 (Simone).