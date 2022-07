FEMMINILE – Lecce Women sempre più internazionale: ecco l’italo-polacca Jaszczyszyn

Dopo la spagnola Noelia Prieto, le portoghesi Nissa Pereira e Sofia Da Silva e la moldava Alexandra Trofimov, il Lecce Women prosegue nella sua campagna di rafforzamento pescando dai mercati europei.

L’ultima arrivata è l’attaccante classe 2003 Victoria Adriana Jaszczyszyn, punta centrale, italo-polacca giunta nel Salento dal Ravenna (Serie B) con la formula del prestito annuale. Nello scorso campionato, Victoria ha indossato la casacca dello Spezia in Serie C.

“Sono molto contenta di questa opportunità che il Lecce Women mi sta dando – afferma la neo giallorossa – e spero di far bene e ripagare la fiducia che la società ha dimostrato nei miei confronti. L’obiettivo è fare tanti gol e portare il Lecce Women a lottare per la promozione in Serie B. Forza Lecce”. Victoria si unirà alle sue compagne i primi giorni di agosto per la preparazione pre-campionato.