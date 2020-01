BASKET – Angel Manfredonia s’impone nella 7ª Caroli Hotels Basketball Cup dedicata a Antonio Corlianò

La formazione dell’Angel Manfredonia ha vinto la settima edizione della Caroli Hotels Basketball Cup, svoltasi dal 4 al 6 gennaio scorsi e organizzata dal Gruppo Caroli Hotels e da La Scuola di Basket di Lecce. Il torneo quadrangolare, come sempre, è stato dedicato alla memoria di Antonio Corlianò, ex presidente della New Basket Brindisi, che tanto ha fatto per la pallacanestro pugliese.

Manfredonia, in finale, ha avuto la meglio su Aurora Brindisi per 77-47; al terzo posto si piazza Avellino, impostosi per 86-37 su Caivano. Miglior allenatore del torneo è stato eletto Piacentile del Caivano, per aver giocato con giocatori più giovani rispetto alle altre squadre; miglior giocatore è Nicola Totaro del Manfredonia.

La formazione foggiana, nell’albo d’oro, succede al Patrasso, vincitore nell’edizione 2019.