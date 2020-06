BASKET – ‘Andrea Pasca’ Nardò, si riparte dal duo Quarta-Battistini

Gianluca Quarta più Michele Battistini. La Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò ufficializza il binomio che guiderà i granata nella stagione 2020/21, la quarta consecutiva nel campionato di Serie B. Entrambi ricopriranno il medesimo ruolo, quello di head coach.

Si tratta di una conferma per Gianluca Quarta, tra i più stimati coach nel panorama nazionale, al terzo anno in granata dopo aver centrato la semifinale playoff per l’A2 nel 2018/19 e il positivo percorso della stagione da poco in archivio causa Coronavirus. Michele Battistini invece, 29enne neretino doc, si è formato in granata guidando con ottimi risultati diverse categorie giovanili, spiccano infatti il titolo di campione regionale élite con l’U18 e il primo storico accesso all’Interzona per l’U16; al contempo ha rivestito l’incarico di responsabile del settore giovanile, ha assistito lo stesso coach Quarta nella direzione della prima squadra e, nel 2017/18, ha assaggiato l’incarico di capo allenatore conducendo il club alla salvezza alla sua prima partecipazione in cadetteria. “L’idea è proprio quella di concedere sempre più spazio allo stesso coach Battistini, di modo che possa nei prossimi anni avere la conduzione tecnica interamente nelle sua mani”, afferma il dirigente Fabrizio Durante.

Gianluca Quarta: “Ho lavorato per tre anni con Michele e son rimasto in contatto quando le nostre strade si erano divise. Il suo obiettivo e quello della società è far sì che gradualmente possa diventare a tutti gli effetti capo allenatore. Naturalmente, questo non è un passaggio che può avvenire rapidamente, ma in questi anni si è ritagliato con merito sempre più spazio in prima linea. È un ragazzo che merita davvero, sia sul piano tecnico che umano. È un prodotto di Nardò ed è giusto che la proprietà guardi in Battistini come in una risorsa del club. Ho a cuore questa società e stiamo cercando di dare continuità, costruendo una squadra competitiva e lavorando sulle prime riconferme. Non posso non sottolineare gli sforzi che il club, in una situazione generale di totale incertezza, sta sostenendo con convinzione, evidenziando chiari intenti per il futuro. Ci tengo a ringraziare perciò tutti i soci e la famiglia Durante“.

Michele Battistini: “Sono davvero felice per la scelta della proprietà, che considero un attestato di stima nei miei confronti, un gesto di fiducia. È un ulteriore passo in avanti nel mio percorso di crescita e sarà un piacere fiancheggiare per il quarto anno coach Quarta, allenatore di spessore e persona speciale per me, fondamentale per quanto mi ha insegnato nelle stagioni vissute assieme. Siamo al lavoro per allestire una squadra per divertirci e far divertire, come Nardò merita”.