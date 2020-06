GIOVANILI – L’Asd Sanarica è già ripartita: “Con il solo scopo di far divertire ragazzi e ragazze…”

Dopo mesi di inattività forzata, causa Covid-19, lunedì scorso l’Asd Sanarica ha riaperto il proprio impianto sportivo permettendo ai propri tesserati di riprendere gli allenamenti, anche se solo fino al 30 giugno prossimo.

L’Asd Sanarica è stata una delle poche associazioni sportive, a livello provinciale ma anche regionale, che ha aperto i battenti subito dopo il via libera da parte del Governo. Obiettivo fortemente voluto da tutti i dirigenti e allenatori dell’associazione, che, sin dalla fine di maggio, avevano già cominciato i lavori di sanificazione dei locali e di adeguamento sanitario per la riapertura delle strutture, uniformandosi, poi, al DPCM, non appena è stato pubblicato.

Il presidente Angelo Piccioli: “Ciò dimostra come il gruppo dirigenziale e quello tecnico siano uniti e si rimbocchino le maniche, con il solo scopo di far divertire i ragazzi e le ragazze del settore giovanile e scolastico, facendo sport, per ora, a livello atletico e tecnico, mantenendo le dovute distanze, in considerazione del fatto che ancora non si possono svolgere le partite, evitando di perdersi in polemiche e cercando di concretizzare i fatti…”.