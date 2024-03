BASKET – All’asta le canotte dell’HDL Nardò col logo della Fondazione Nadia Toffa

Le maglie del Nardò Basket su Ebay per beneficienza. Al link https://www.ebay.it/usr/fondazionenadiatoffaonlus è possibile scegliere la maglia del giocatore preferito, facendo un’offerta e sperando di aggiudicarsi l’oggetto.

I soldi ricavati saranno destinati al progetto “Inseguendo una speranza” promosso dai punti Conad Salento e dalla Fondazione Nadia Toffa. L’obiettivo è la raccolta di 50mila euro da devolvere al reparto di Onco-ematologia pedriatica del Polo San Giovanni Paolo II dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Le canotte sono quelle indossate dal Nardò in occasione della partita contro Cantù del 25 febbraio scorso. Sono state disegnate dalla Giemme Sport di Giorgio Antico, che ha firmato i completi ufficiali del Toro per la stagioen 2023/24.

È possibile contribuire alla raccolta comprando all’asta una delle maglie o in modo facile e veloce sul sito della Fondazione, dal link https://gofund.me/cece2ddb.

La Fondazione Nadia Toffa è nata nel 2019 per volontà della famiglia della giovane giornalista prematuramente scomparsa a causa di un cancro. La mission della fondazione è di dare aiuto concreto ai soggetti che operano tutti i giorni per migliorare la salute e la vita delle persone più deboli e indifese, perseguendo i valori di solidarietà e ricerca della verità, di cui Nadia è stata simbolo e per i quali si è sempre battuta in vita.

Nardò Basket ha aderito al progetto insieme alla Fondazione Nadia Toffa (rappresentata dalla madre di Nadia, Margherita, e, in Puglia, da Alessandra Marotta) e alla direttrice del punto Conad di Nardò, Chiara Chetta.