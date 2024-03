GOLF – Mazze e palline per strada nella Città Bella: a Gallipoli la 5ª XGolf Challenge

Non è necessario essere un golfista per partecipare all’originale Caroli Hotels XGolf Challange, torneo di golf in strada, giunto alla quinta edizione, in programma a Gallipoli per sabato 9 e domenica 10 marzo prossimi (ritrovo presso la Fontana Greca e l’Hotel Bellavista), uno degli appuntamenti del calendario annuale di SVieni a Gallipoli.

Si tratta di un gioco adatto a tutti, grandi e piccoli, senza limiti d’età, in cui si possono esplorare gli angoli più belli e nascosti della Città Bella.

Si seguirà un percorso tracciato con le nove buche da raggiungere con la pallina, alternando momenti di sport, di spettacolo, di degustazione e pausa caffè, sempre nell’ottica della condivisione e della curiosità. L’itinerario si snoderà tra bar, ristoranti e hotel della città nuova e monumenti e luoghi naturali di Gallipoli vecchia.

Il filo comune che lega i partecipanti è la voglia di sperimentare, di cimentarsi in qualcosa d’originale ma alla portata di tutti. Si gioca con una mazza qualsiasi, non c’è un dress code, si utilizzano palline XGolf biodegradabili che danno la stessa sensazione al tatto, un buon feeling sulla testa del ferro nel tiro, ma non fanno male in caso di contatto.

Iscrizioni libere e gratuite. Info: 346-2119550 0833-261831, mail: eventi@carolihotels.it.