BASKET A2/m – Prima la vittoria col Nardò, poi il fallimento: Ferrara dice addio al campionato

L’ultimo atto ufficiale è stata la vittoria di Lecce sul campo dell’Hdl Nardò. Da oggi, la Kleb Basket Ferrara, squadra inserita nel girone rosso di Serie A2 di basket, non esiste più.

Il club, infatti, ha comunicato alla Fip l’impossibilità di proseguire col campionato e, di conseguenza, il suo ritiro anticipato dalle competizioni. Il tutto per problemi di natura economica. Sono naufragati, infatti, tutti i tentativi di tenere in vita la società, tra lo sconforto di giocatori, staff tecnico e tifosi.

La società emiliana, sino al momento del ritiro, occupava la nona posizione nel girone con 18 punti, a pari merito con Chiusi e a due punti proprio dal Nardò che è riuscito a battere a domicilio nella sua ultima partita ufficiale. Nella gara d’andata, però, prevalsero i salentini per 77-80.

La comunicazione ufficiale del ritiro è attesa nelle prossime ore. Cosa succederà adesso alla classifica? In caso di due mancate presentazioni in campo, con conseguenti partite perse a tavolino, il Consiglio federale ratificherà l’esclusione di Ferrara dal campionato e la classifica sarà ricalcolata. I giocatori saranno svincolati e la società andrà in liquidazione.