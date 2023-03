ECCELLENZA/B – Novità sulle panchine di Virtus Matino e Ostuni

Due novità su altrettante panchine di società militanti nel girone B di Eccellenza pugliese. In ordine cronologico: nella giornata di martedì la Virtus Matino ha comunicato il ritorno di Antonio Toma sulla panchina biancazzurra. Al suo fianco, il vice allenatore Gianluigi Grasso, che ha diretto la squadra nelle ultime partite. Toma ritorna a Matino dopo la breve esperienza della scorsa stagione in Serie D, quando sostituì Giuseppe Branà a fine dicembre del 2021, venendo, poi, sollevato dall’incarico nel febbraio 2022 dopo sei partite. In passato, il tecnico di Maglie aveva vinto tre campionati di fila, partendo dalla Terza Categoria nel 2016-17 fino ad arrivare alla Promozione, quando poi fu sostituito proprio da Branà. Toma esordirà domenica prossima nella sfida casalinga contro l’Otranto.

A Ostuni, invece, termina in anticipo l’esperienza di Giovanni De Nitto che, secondo quanto comunicato dal club, ha rassegnato le dimissioni. La guida tecnica della prima squadra è stata affidata all’allenatore in seconda, nonché allenatore della Juniores, Alfrido Kreshpa, che esordirà domenica 5 marzo nella trasferta sul campo del Manduria.