BASKET A2/m – Nardò sempre più giù: contro Forlì arriva il sesto ko di fila

Next Nardò in serie nera. Forlì sbanca il San Giuseppe da Copertino di Lecce per 75-84 con un predominio esteso per quasi tutti e quaranta i minuti di gara, infliggendo ai salentini la sesta sconfitta di fila.

Il commento di coach Michele Battistini: “Stiamo lavorando bene e dispiace non riuscire a vincere. oggi, rispetto a sette giorni fa, abbiamo fatto dei passi in avanti. Non ho nulla da recriminare a questi ragazzi che si stanno impegnando e si è visto. Peccato, nel momento cruciale ci è mancato quel pizzico di fortuna, come in tutto l’anno. Nonostante la sconfitta, guardo al bicchiere mezzo pieno, si vede ciò che stiamo facendo. Il campionato non è ancora finito, mancano cinque partite e speriamo di fare il massimo”.

IL TABELLINO

NEXT NARDÒ-UNIEURO FORLÌ 75-84

(21-22, 18-22, 16-13, 20-27)

NARDÒ: Andrea Amato 22 (3/7, 5/9), Jazzmarr Ferguson 19 (2/5, 5/11), Quintrell Thomas 15 (5/11, 0/0), Mitchell Poletti 10 (3/5, 0/3), Matteo Fallucca 4 (1/1, 0/2), Mihajlo Jerkovic 3 (1/1, 0/1), Andrea La torre 2 (0/0, 0/3), Elhadji Thioune 0 (0/0, 0/0), Bogdan Mirkovski 0 (0/0, 0/0), Dimitrije Jankovic 0 (0/0, 0/0), Nicolo Sicuro 0 (0/0, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 19 – Rimbalzi: 26 7 + 19 (Quintrell Thomas 11) – Assist: 9 (Andrea Amato, Jazzmarr Ferguson 3)

FORLÌ: Kalin Lucas 17 (4/7, 3/5), Jacopo Giachetti 17 (4/5, 3/5), Rei Pullazi 12 (0/2, 4/8), Davide Bruttini 10 (4/7, 0/0), Erik Rush 9 (3/6, 1/3), Riccardo Bolpin 9 (0/0, 3/4), Lorenzo Benvenuti 7 (2/6, 1/3), Nicola Natali 3 (0/0, 1/2), Paolo Bandini 0 (0/0, 0/0), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 2 / 2 – Rimbalzi: 30 5 + 25 (Rei Pullazi 9) – Assist: 15 (Jacopo Giachetti 5)

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 25): Verona-Fabriano 74-43, Latina-Stella Azzurra Roma 81-60, Ravenna-Scafati 71-81, Cento-Ferrara 57-64, Eurobasket Roma-Chiusi 86-93, Chieti-San Severo 77-67, Nardò-Forlì 75-84.

CLASSIFICA: Scafati 40 – Verona 35 – Ravenna 34 – Ferrara 32 – Chiusi 30 – Cento 28 – Forlì 28 – San Severo 24 – Latina 24 – Eurobasket Roma 20 – Chieti 18 – Nardò 14 – Stella A. Roma 12 – Fabriano 6.

PROSSIMO TURNO (10 apr.): Scafati-Latina, Forlì-Ravenna, Stella Azzurra Roma-Eurobasket Roma, San Severo-Nardò, Fabriano-Chieti, Chiusi-Cento, Ferrara-Verona.

(foto: coach Michele Battistini)