FEMMINILE – Il Lecce Women ritorna a vincere: cinquina giallorossa a Catania

Dopo lo stop casalingo col Chieti e il turno di riposo, torna al successo il Lecce Women rifilando un pokerissimo al Catania. Il risultato finale maturato sul sintetico del centro sportivo di Torre del Grifo testimonia l’andamento di una partita a senso unico, con le giallorosse sempre presenti nella metà campo avversaria. Soltanto nei minuti finali il Catania ha avuto l’occasione per realizzare la rete della bandiera ma la giovane portiera Gaia Serio, a14 anni, da poco subentrata dalla svedese Alexandersson, si è opposta con un grande intervento.

Nonostante un paio di assenze pesanti, capitan D’Amico e Bengtsson hanno saltato la trasferta siciliana, la formazione giallorossa ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo. E sì, perché la prestazione delle ragazze salentine non è piaciuta del tutto all’allenatrice Vera Indino. “Durante la settimana avevo esortato le ragazze a non sottovalutare questa partita perché avremmo corso il rischio di perderla. Purtroppo, in campo non è stato proposto quanto avevamo preparato alla vigilia, diciamo che è stato fatto solo in minima parte. Detto questo, è giusto dire che il risultato non è mai stato in discussione, la vittoria è meritata e mi fa piacere sottolineare il debutto in serie C di un’altra ragazzina della nostra Under 15, Mariachiara Gnoni, un giovanissima attaccante di 14 anni. Sono altrettanto contenta per il ritorno al gol, alla prima partita da titolare, di Catia Bergamo, tornata a giocare solo da poche settimane dopo un anno di assenza per un brutto infortunio al ginocchio che l’ha costretta ad operarsi”.

Da segnalare anche il debutto stagionale della torinese Simona Tomei, rientrata in gruppo dopo circa un anno di assenza, e autrice della quinta rete del Lecce Women. In precedenza, avevano gonfiato la rete la svedese Linnea Prambrant, autrice di una doppietta, Catia Bergamo e Asia Marsano.

Domenica prossima, il 10 aprile, turno casalingo per il Lecce Women impegnato al comunale “La Torre” di Castrignano de’ Greci contro la Roma XIV. Il fischio d’inizio sarà anticipato alle ore 12.30.

IL TABELLINO

CATANIA-LECCE WOMEN 0-5

RETI: 14′ pt e 34′ pt Prambrant, 29′ pt Bergamo, 42′ pt Marsano, 27′ st Tomei

CATANIA: Puglisi (12′ st Orlando), Pietrini, Chiricò, Romano (31′ st Gangi), Fiorile (12′ st Villani), Lanteri, Saraniti, Mangiameli, Di Stefano, Pennisi (34′ st Russo), Messina (37′ st Panebianco). In panchina: Fazio, Zuppelli, Ragaglia. Allenatore Giuseppe Scuto.

LECCE WOMEN: Alexandersson (37′ st Serio); Guido (28′ st Durante), Tomei, Felline, Rollo; Prambrant, Lech (23′ st Coluccia), Jusanovic; Bergano (13′ st Gnoni), Marsano, Cazzato (1′ st De Bendetto). Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Cortale di Locri.

NOTE: : gara a porte chiuse. Recupero: pt 1′; st 4′. Esordio in serie C Mariachiara Gnoni (L) classe 2007.

SERIE C GIRONE C FEMMINILE

RISULTATI (giornata 22): Catania-Lecce Women 0-5, Crotone-Chieti 1-1, Grifone Gialloverde-Res Roma 1-2, MP Matera-Independent 2-2, Rever Roma-E. Coscarello 5-0, Roma XIV-Fesca Bari 3-0, Vis Mediterranea-Apulia Trani 1-3. Riposa Trastevere.

(Aprilia Racing esclusa dal campionato e retrocessa d’ufficio)

CLASSIFICA: Chieti 55; Apulia Trani 55; Trastevere 50; Res Roma 48; Crotone 37; Vis Mediterranea 33; Lecce Women 33; MP Matera 30; Rever Roma 27; Independent 24; Grifone Gialloverde 18; Catania 14; Roma XIV 13; Fesca Bari 6; E. Coscarello 3.

PROSSIMO TURNO (10 apr.): Apulia Trani-Trastevere, Chieti-Catania, E. Coscarello-MP Matera, Fesca Bari-Grifone Gialloverde, Lecce Women-Roma XIV, Res Roma-Rever Roma, Independent-Vis Mediterranea. Riposa Crotone.