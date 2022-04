LECCE – Baroni e l’ostacolo Ternana: “Non è avversario tranquillo, servirà una grande prova”. I convocati

Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato poco fa in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sul campo della Ternana.

L’avversario è di quelli tosti: “La Ternana on è una squadra tranquilla perché hanno ancora la possibilità di centrare obiettivi importanti che non avevano nemmeno tanto nascosto. Con il cambio di modulo hanno infilato risultati importanti e per noi serviranno massimo impegno e concentrazione per fare una grande gara. Hanno trovato la quadra e maggior compattezza, hanno attaccanti importanti dunque in questa gara le insidie saranno tantissime. Ho lavorato sul cambio di sistema che hanno fatto. Il tempo è stato poco ma questi ragazzi sono eccezionali nel lavoro. Noi siamo abituati ad affrontare squadre che contro di noi stanno particolarmente accorte, lo abbiamo visto anche con il Frosinone. Sappiamo che gara ci aspetta”.

Tornare a svolgere un continuo lavoro settimanale è stato importante: “Siamo tornati a vincere ma siamo soprattutto tornati a lavorare. Io non finirò mai di esaltare le doti di questa squadra, il dato dei tiri subiti rende bene l’idea. E’ incredibile perché abbiamo preso 81 tiri, dopo di noi la Cremonese è a 110. Questo per dire come questa squadra si spende nel lavoro settimanale ed in campo e non parlo di reparto difensivo ma di squadra nel complesso. E’ un gruppo che dà emozioni perché gioca per maglia, gente e città dando sempre tutto, al di là del risultato. Questo è importante esaltarlo al di là del risultato. Quando dai tutto è tantissimo per me”.

Sulla formazione ed alcuni singoli: “Per me è importante essere tornato ad avere problemi di scelta. Tutti devono sempre farsi trovare pronti perché adesso sono partite in cui servono coraggio, voglia, determinazione e attenzione. Poi è chiaro che ci sono le scelte, le quali variano spesso a seconda dell’avversario. Servono spessore e compattezza. Blin? Non so ancora se giocherà o meno. Calabresi e Hjulmand? Il terzino è uscito con i crampi dopo un grande recupero, lo avete visto tutti. Oggi però si è allenato, io gli ho detto di prendersi qualche ora di recupero ma lui si sentiva pronto ed ha lavorato regolarmente. Il regista non ha avuto un problema muscolare come avevo temuto nell’occasione in cui si era toccato dopo aver stoppato un tiro, ma solo una strisciata da impatto all’adduttore quindi sta bene”.

Anche in attacco le scelte non mancano: “Abbiamo tanti elementi a disposizione e per noi questo è importante. Oltre a Strefezza, Coda e Di Mariano abbiamo anche Ragusa, Listkowski e Rodriguez che sono per noi risorse importanti alle quali attingeremo. Per me è importante che gli attaccanti vadano vogliosi sui palloni, questo al di là del gol che è una rarità nell’ottica complessiva di una partita. Dobbiamo tornare in campo con lo stesso spirito visto con il Frosinone”.

I CONVOCATI

PORTIERI: Plizzari, Bleve, Dima

DIFENSORI: Lucioni, Gendrey, Gallo, Barreca, Calabresi, Tuia, Dermaku

CENTROCAMPISTI: Gargiulo, Bjorkengren, Blin, Majer, Hjulmand, Helgason, Faragò

ATTACCANTI: Ragusa, Coda, Listkowski, Strefezza, Rodriguez, Di Mariano

Non convocati: Gabriel (inf.), Simic (inf.), Asencio (inf.).

(foto: T. Helgason, salta Cosenza – ph archivio Coribello/SalentoSport)