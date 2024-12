BASKET A2/m – Nardò perde un altro scontro diretto, vittoria per Cento all’extratime

HDL Nardò Basket capisce un po’ troppo tardi che quello di Cento è uno scontro diretto, si sveglia nel secondo tempo, recupera lo svantaggio e poi nel braccio di ferro del supplementare commette le solite leggerezze che regalano i due pesantissimi punti ai rivali. Le sfide alle parigrado della classifica continuano ad essere indigeste per Nardò che non riesce a ripetere la prova contro Cividale, smarrendo garra difensiva e precisione al tiro. In fondo, quello sul campo della Sella è un film già visto, gli avversari saltano addosso ai granata sin dal primo possesso e il Toro si sbriciola. Peccato, bisognava sfruttare la giornata in cui cadono Vigevano e Livorno.

Nardò scende in campo alla Baltur Arena con Nikolic, Woodson, Mouaha, Stewart jr. e Iannuzzi. Cento non ha Delfino e Sperduto, out per infortunio. I primi punti granata arrivano da Nikolic e Iannuzzi, sull’altro fronte Nobile si mette a francobollo su Woodson e prova a rovinargli il compleanno (l’americano farà 3/12 dalla lunga distanza). Avvio modesto per entrambe, ma la gara lievita con il passare dei minuti. Difesa un po’ leggera del Toro che lascia spesso punti facili a Davis e Devoe, in generale l’atteggiamento della squadra di Dalmonte non è quello visto con Cividale. Sul finale di tempo entrano Zugno, Donadio, Ebeling e Thioune. Il conto del primo quarto è 18-14.

Sella prova il decollo, Nardò resta in scia pur giocando senza intensità. Davis è in giornata di grazia, segna in ogni modo sfuggendo alla flebile guardia ospite. Tamani sigla il 26-17 che costringe Dalmonte al time-out. Il carburante delle motivazioni, dell’applicazione e della voglia non è quello dei momenti migliori, resta da capire il motivo di tanta discontinuità. Mouaha prova a suonare la carica con una schiacciatona al termine di una incursione centrale. Benvenuti colpisce dall’angolo quasi indisturbato (28-19). Iannuzzi sbaglia quattro liberi consecutivi, segnale orribile. Nobile, invece, infila la tripla del +12. Senza strafare, ma con tanto cuore e tanta attenzione, Cento comincia a mettere le mani sul match. Negli spogliatoi si va sul 35-23.

Serve un’altra partita per avere ragione dell’avversario odierno. Segna Stewart jr. dal perimetro, ma Davis risponde subito. HDL resta passiva in difesa, Cento sale a +15. Un’altra bomba di Mouaha tiene aperta la sfida. Poi 4 punti consecutivi di Stewart jr. portano il Toro a sole sei lunghezze. Nardò ha preso finalmente ritmo, anche se Tanfoglio e Nobile spezzano il break (49-41). L’interruttore di Stewart jr. si è acceso, adesso gli ospiti hanno un’opzione importante sul parquet. Iannuzzi deposita la palla del -3. Rientrano Donadio e Nikolic. Sullo scadere uno spietato Stewart jr., ancora, mette in faccia a Davis la bomba del 51-51 (28 punti granata nel terzo quarto, più di quanti fatti nei primi due).

Iannuzzi continua a sbagliare dalla lunetta (0/6), Woodson dall’arco. Bene invece Donadio, sempre lucido ed efficace. Si va avanti punto a punto, anche se un buonissimo Tanfoglio prova di nuovo ad allungare per i suoi (60-55). Ma Nardò adesso c’è, Woodson per una volta sfugge alla difesa centese e mette la tripla del sorpasso (60-61). È un finale caldissimo, molto più del previsto dopo il primo tempo. Sella, con poche rotazioni a disposizione, è un po’ stanca, ma non molla. Zugno sfrutta al meglio un assist di Iannuzzi (63-65), Davis si prende i suoi sulle spalle. Possessi finali da brivido. Iannuzzi ancora da sotto, poi Mouaha in solitaria. Toro a +2 a 50 secondi dalla fine. Servirebbe uno scatto sulla linea del traguardo. Benvenuti e Stewart jr. fanno entrambi 2/2 dalla lunetta, ma dopo l’inevitabile time-out Devoe fa 71-71 e manda tutti al supplementare.

Iannuzzi risponde a Devoe, poi Alessandrini per il +2 biancorosso. Mouaha fa cilecca dai liberi, Iannuzzi ancora nel pitturato si prende spazio e punti (75-75). Una partita a scacchi, Cento ritorna in vantaggio con i liberi di Alessandrini. Mouaha non riesce a mettere la tripla dall’angolo, sul ribaltamento di fronte va in lunetta Devoe che sbaglia due volte, ma sul rimbalzo decisivo i granata dormono e rimandano ai liberi Davis, che trasforma. +4 per i padroni di casa a 68 secondi dalla fine. Il pasticcio definitivo lo fanno Iannuzzi che perde palla nel solito corpo a corpo e Mouaha che fa un fallo tecnico su Davis in ripartenza. Finale inglorioso per il Toro che perde (82-76) uno scontro diretto molto importante.

Niente da fare. Con le rivali per la salvezza HDL si scioglie puntualmente come neve al sole. Stavolta la sconfitta arriva al fotofinish, ma lascia molti rimpianti.

(US Nardò Basket)