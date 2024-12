LECCE – Sticchi Damiani si gode la vittoria: “L’unione ha fatto la differenza. Bravi Berisha e Morente, l’organico è ben assortito”

Felice, e non poteva essere altrimenti, il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani dopo il sofferto 2-1 rifilato al Monza.

“Avevo chiesto a tutti di restare uniti nella difficoltà che richiedeva una grande prestazione e i ragazzi sono stati fantastici, non erano soli. C’è stato grande sostegno reciproco nei momenti cruciali della partita gra i giocatori e il nostro pubblico, l’unione ha fatto la differenza nei momenti difficili, come sul rigore sbagliato e sull’autogol che potevano avere conseguenze psicologiche. Lo stadio ha continuato a sostenere la squadra ed è stato importante. Partita di grande personalità dei ragazzi, bravi a gestire i momenti particolari. Dopo aver mostrato padronanza nel primo tempo, nella ripresa è stato importante il gioco di contenimento. Bravissimo Berisha in mezzo, rientrava dopo due mesi e mezzo dalla partita di Torino dove aveva fatto cose straordinarie. Complimenti anche a Moriente, i giocatori vanno aspettati, abbiamo un organico ben assortito. Ho rivisto la squadra aggressiva, corta, compatta, che sa fare male all’avversario col suo modulo”.

(Nuovo Quotidiano di Puglia)