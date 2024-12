PROMOZIONE – Copertino-Grottaglie, paura per Camassa (che ora sta bene). I tabellini della 15ª

I tabellini della 15esima giornata del girone B di Promozione pugliese.

COPERTINO-GROTTAGLIE sospesa al 67′ sull’1-0 per malore al calciatore del Grottaglie Camassa

RETI: 30′ pt Bruno

COPERTINO: Margiotta, Conte, Stella, Fontanella, Della Bona, Gallucci, Lillo, Almeyra, Nestola, Mazzotta, Bruno. All. Caragiuli.

GROTTAGLIE (f.i.): Sestino, Saponaro, Donia, Motolese, Kassab, Camassa, Magno, Nardulli, Galeone, Moretti, Ciura. All. Palumbo.

ARBITRO: Rizzo di Casarano.

Attimi di paura ieri a Copertino quando, al 23′ della ripresa, il calciatore del Grottaglie Giuseppe Camassa ha accusato un malore in campo e si è accasciato al suolo. Istantanei i soccorsi prestati dall’ambulanza presente nell’impianto del “Vantaggiato”, il calciatore è stato poi trasportato al “Fazzi” di Lecce per sostenere alcuni esami diagnostici per approfondire la causa del mancamento. Nelle ore successive alla sospensione, poi, la situazione è lentamente tornata alla normalità, tanto che lo stesso calciatore, attraverso il suo canale social, ha rassicurato tutti affermando di stare bene, ringraziando quanti gli hanno espresso solidarietà in modi diversi.

Nel momento della sospensione era in vantaggio il Copertino per 1-0 con gol di Bruno alla mezzora. La gara ripartirà dal 67′ e sarà ultimata in data da destinarsi.

—

TERRE DI ACAYA E ROCA-CD OTRANTO 0-1

RETI: 33′ st L. Martin

TERRE DI ACAYA E ROCA: Dima, De Nigris (34′ st Makovic), Sindaco (38′ st Sergio), Trovè, Murrone R., Plevi, Luperto, Bolognese (43′ st Vizzino), De Giorgi, Pasca (34′ st Murrone M.), Cisternino. All. Greco.

CD OTRANTO: Caroppo, Togorà, Vigliotti, Negro, Liquori, Conte, Marzo (1′ st L. Martin), Valentini M., Mossolini (38′ st Beron), Pietrangelo, Piccinno. All. Mazzeo.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

(US Città di Otranto) – Il guizzo sottoporta di Lautaro Martin regala tre punti di platino al Città di Otranto. La compagine allenata da Vincenzo Mazzeo passa di misura della vicecapolista Terre di Acaya e Roca e si conferma in vetta alla classifica del girone B di Promozione pugliese. Partita di maturità e qualità quella disputata dall’undici del presidente Giovanni Mazzeo e del patron Luigi Santo al cospetto di un avversario di spessore. Su un terreno di gioco in precarie condizioni, la gara stenta a decollare: le due squadre si affrontano guardinghe e sono attente a non scoprirsi. I locali allenati da Oscar Greco si fanno vedere in apertura di gara con un calcio di punizione di Riccardo Murrone alto sulla traversa. Il match scivola via senza particolari sussulti, ma nei minuti finali del primo tempo è l’Otranto a spingere forte. Al 37’azione manovrata sulla sinistra e palla a centro area per Mossolini: il colpo di testa del 2002 si spegne alto. Minuto 42’, gli ospiti sfondano ancora sulla corsia mancina, sul cross di Vigliotti, tocco di mano di De Giorgi: nonostante le proteste perché il fallo sarebbe stato commesso fuori dai 16 metri, l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto lo specialista Vigliotti incrocia il sinistro ma il pallone si stampa sul palo. Doppia chance clamorosa sui piedi di Mossolini al 44’. L’attaccante argentino prima spara su un difensore appostato sulla linea di porta e sulla ribattuta si fa ipnotizzare da Dima. La ripresa va via sulla falsariga dei primi 45’di gara. L’Otranto si fa vedere in avanti con un bello spunto di Matteo Valentini che non arriva alla conclusione. Sul fronte opposto è cercato a più riprese Trovè, sul quale montano guardia attenta Liquori e Conte. L’episodio chiave arriva al 33’ del secondo tempo. Pietrangelo chiama in avanti sulla destra Togorà, il terzino arriva quasi sul fondo e mette un pallone in area di rigore: il più lesto di tutti è Lautaro Martin che brucia gli avversari e infila il portiere. La reazione del Terre di Acaya e Roca è sterile, Piccinno si divora il pallone del possibile raddoppio. Al triplice fischio del direttore di gara, esplode in campo e sugli spalti la festa del Città di Otranto. Con la vittoria a Melendugno, i biancazzurri salgono a quota 35 punti, uno in più del Taurisano. Domenica prossima per l’ultima gara del 2024 al “Nachira” arriva il forte Leverano.

—

SAVA-TAURISANO 2-3

RETI: 19′ pt Lotito (S), 39′ pt Scarci (S), 7′ st Mingiano (T), 27′ st e 47′ st Perdicchia (T)

SAVA: Auro, Di Maggio, Gallù, Dieme M., Danese, Narducci (28′ st Giancola), Riezzo, Lotito, Scarci (31′ st Sibilla), Malagnino (41′ st De Pascalis), Lomartire. All. Colluto.

TAURISANO: Negro F., Quaranta (45′ st Angelini), Solidoro, Sansò, Cavalieri, Pasca, Castrì, Maiolo, Mingiano (49′ st Negro G.), Brue (1′ st Perdicchia), Mele. All. Manco.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

—

MAGLIE-MESAGNE 3-2

RETI: 7′ pt e 30′ pt Fernandez (MA), 37′ pt Manta An. (ME), 43′ st Gningue (MA), 48′ st Keita (ME)

MAGLIE (f.i.): Salvadore D., Dorini, Ongania, Tecci, Galvez, Gningue, Cato, Tabares, Duarte, Fernandez, Castellaneta. All. Salvadore A.

MESAGNE (f.i.): Marchionna, De Luca, Petracca, Orfano, Armenia, Grande, Keita, Politi, Taveri, Lazzoi, Manta And. All. Di Serio.

ARBITRO: Albano di Taranto.

NOTE: espulsi Tecci (MA) e Marchionna (ME).

—

LEVERANO-TREPUZZI 2-0

RETI: 16′ st Laena, 27′ st Palazzo

LEVERANO: Bardoscia, De Giorgi, Manca, Ancora, Gubello, Solimeno, Sanyang, Spedicato (1′ st Valentino), Palazzo (15′ st Quarta) Laena (15′ st De Carlo), De Luca. All. Pedone.

TREPUZZI (f.i.): Centonze G., Fracella, Tundo, Vecchio, Scardia, Poletì, Miccoli M., Daf, Donno, Cavaliere, Mbappè. All. De Pascalis.

ARBITRO: Bisanti di Copertino.

—

CAROVIGNO-MATINO 0-3

RETI: 10′ pt Maruccia, 27′ pt Pirretti, 37′ st Carrino

CAROVIGNO: Lamarina, Urso (1′ st Greco), Cirasino (35′ st Sbano), Taddeo, Talò (45′ st Lanzillotti), Perrone, Marino, Kaba (25′ st De Simone), Turco, Leo (33′ st Albano), Diwouta. All. Franco.

MATINO: Russo, Suppressa (45′ st Schiavano), Monteleone, De Vito (45′ st Muci), Maruccia, Pedone, Elia (38′ st Sperti), Giannuzzi, Carrubo (30′ st Nestola), Pirretti (38′ st Scupola), Maraschio. All. Cimarelli.

ARBITRO: Altomare di Molfetta.

—

CRISPIANO-PUTIGNANO 1-1

RETI: 8′ st Vinella (P), 20′ st Palumbo (C)

CRISPIANO: Semeraro, D’Angelo, Leggieri, Paciulli, Nasole M. (9′ st Maggi), Maglik, Cissè, Nasole F. (9′ st Palumbo), De Bartolomeo, Marini, Del Sole. All. Paradisi.

PUTIGNANO: Angelini, Vinella, Franchini, Conte, Palazzo, Daddato (33′ st Guglielmi), Daugenti, Amendolagine (13′ st Labarile), Laera, Nitti (41′ st Tinaglia), Di Cosola (41′ st Colella). All. Palazzo.

ARBITRO: Lecci di Casarano.

—

TRICASE-V. LOCOROTONDO 2-0

RETI: 4′ pt Cortese, 8′ pt Vatavu

TRICASE (f.i.): Recchia, Puzzovio, Antonaci, Zocco, Giannelli, Turco, Bleve, Nicolardi, Cortese, Vatavu, Buttera. All. Cazzato.

V. LOCOROTONDO (f.i.): Leuci, Pascullo, Coluccia, Scatigna, Lacirignola, Savoia, Neglia, Sory, Caruso, Romanazzo, Salvi. All. Calabretto.

ARBITRO: Morelli di Barletta.

—

VEGLIE-R. REFUGEES 0-2

RETI: 36′ st Agbere, 42′ st Lorenzo A.

VEGLIE: Mele, Ligori, Palazzo, Sardelli (1′ st Diallo), Del Monte, Damato, Corallo, Cherif, Mbengue (15′ st Fonte), Fatty, Diop. All. Maci.

R. REFUGEES: Diop Ma., Lorenzo L. (46′ st Stajano), Gadiaga (38′ pt Duku), Gueye M., Diop M., Gueye B. (35′ pt Lupo), Ndiaye, Diop Mor (1′ st Agbere), Lorenzo A. (44′ st Lupo), Ndoye, Ntoya. All. Niang Baye.

ARBITRO: Spadavecchia di Molfetta.