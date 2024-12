CASARANO – Filograna Sergio: “Tifosi, basta gettare benzina sul fuoco. Servono ottimismo e positività”

Antonio Filograna Sergio, patron del Casarano Calcio, sbotta contro le critiche riservate dai tifosi alla squadra e al nuovo allenatore che ha esordito, domenica scorsa, con un pari casalingo contro il Gravina. Queste le sue parole affidate al proprio canale social.

“A Casarano tutti allenatori…..o quasi. Tutti presidenti…..o quasi. Tutti conoscitori di calcio…o quasi. Ma soprattutto tutti leoni!!!! Un po’ di sana umiltà non guasterebbe! Invece nulla…. Solo pretese… solo esigenze… Ma non capite che così facendo non si ottiene nulla? Ma non capite che così facendo si distrugge un “gioco”. È vero i calciatori passano…. Ma noi rimarremo sempre qui… a fare cosa? a piangerci addosso? E’ questo il ricordo che vogliamo lasciare? Così non si fa nulla e non si conquista nulla, e soprattutto non si può ambire per ottenere nulla di positivo. Si gode soltanto nel vedere le cose andare male. Tutti pessimisti….o quasi. Tutti negativi….o quasi. Ragazzi ….un po’ di ottimismo e un po’ di positività servirebbe a tutti… me compreso! Potrei capire se fossimo in basso o a metà classifica! Siamo lì a due passi …. e con tutto un girone di ritorno da giocare. E invece di incitare…spronare e dare la carica, cosa facciamo? Critichiamo, insultiamo, buttiamo benzina sul fuoco! Bravi, bravi !!! Complimenti! Le critiche servono … ma serve la carica, la fiducia e soprattutto l’entusiasmo!! Queste sono le qualità che devono essere trasmesse! Solo così si può ambire per qualcosa di importante o quanto meno per lottare per un traguardo. Serve l’aiuto di tutti nessuno escluso! Io non sono nato per vincere facile! Nessuno mi ha regalato nulla.

Io sono nato per sudare, per conoscere ed apprezzare la parola sacrificio e umiltà! E’ la storia della mia vita! Solo con queste qualità si può ambire e si può lottare nella vita come nello sport! Meditate e meditiamo tutti insieme!!!!! È vero le critiche non erano dirette a me o in parte erano anche per me per le mie scelte e le mie decisioni. Ma io le critiche le accetto e dalle critiche imparo! Chi sa vincere, vince di squadra e per squadra intendo calciatori, società e tifosi tutti! Se io ho accettato questo ruolo l’ho fatto perché ho il cuore rossoazzurro perché voglio vincere più di tutti quanti e per chi non lo sappia anche per salvare una storia calcistica della nostra città! Ma ho anche il coraggio e la responsabilità delle mie azioni giuste o sbagliate che siano! Non pretendo che tutti siano d’accordo con me , ma a priori è fin troppo facile giudicare! Si giudica alla fine di un percorso non durante! Ma vogliamo lottare tutti insieme ?????????? Vogliamo tentare di fare un’impresa tutti insieme???? Quel che succederà non lo so ma di sicuro ci sarà l’impegno per lottare e sudare. Io ci sto e con me ci stanno tutti i calciatori , tutta la società, tutto lo staff, e dico tutti !tutti insieme!!!!!!! E voi????????

Forza Casarano”.