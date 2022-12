BASKET A2/m – Nardò, non basta un super Smith: al Pala San Giuseppe passa Rimini

Non bastano i quaranta punti di Russ Smith e i 15 di Mitchel Poletti all’HDL ‘Andrea Pasca’ Nardò per avere la meglio su Rimini, in classifica alle spalle dei granata.

Tutti i quaranta minuti sono stati di pura rincorsa per i salentini che hanno chiuso in svantaggio di otto il primo quarto, andando al riposo lungo addirittura sul -16. A fine terzo quarto, i punti di margine sono diventati anche 19 e non è stata sufficiente la rimonta nell’ultimo spicchio di gara: i romagnoli hanno portato a casa agevolmente i due punti, imponendosi per 92-107. S’interrompe, quindi, la striscia positiva di tre vittorie per gli uomini di coach Di Carlo che avranno una pronta occasione di riscatto già tra tre giorni sul campo del fanalino di coda Chieti.

—

IL TABELLINO

HDL Nardò – RivieraBanca Basket Rimini 92-107

(16-24, 23-31, 21-24, 32-28)

HDL Nardò: Russ Smith 40 (6/12, 4/6), Mitchell Poletti 15 (5/9, 0/2), Jacopo Borra 13 (5/6, 1/2), Lorenzo Baldasso 9 (0/0, 3/4), Miha VaŠl 8 (1/3, 2/5), Andrea La torre 4 (2/3, 0/2), Matteo Parravicini 3 (0/3, 1/1), Andrea Donda 0 (0/0, 0/0), Andrea Renna 0 (0/0, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0), Nicolo Buscicchio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 25 – Rimbalzi: 17 7 + 10 (Jacopo Borra 5) – Assist: 16 (Mitchell Poletti, Miha VaŠl 6)

RivieraBanca Basket Rimini: Derek Ogbeide 24 (12/19, 0/0), Jazz Johnson 21 (5/7, 3/6), Stefano Masciadri 18 (2/4, 4/5), Aristide Landi 12 (2/2, 1/5), Francesco Bedetti 10 (2/2, 2/2), Andrea Tassinari 8 (2/3, 1/5), Davide Meluzzi 8 (0/1, 2/3), Alessandro Scarponi 4 (1/2, 0/0), Ursulo D’almeida 2 (1/2, 0/0), Simon Anumba 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 15 – Rimbalzi: 34 14 + 20 (Derek Ogbeide 12) – Assist: 14 (Jazz Johnson 9)

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 11): Nardò-Rimini 92-107, Ravenna-Mantova 71-78, Cento-San Severo 82-65, Forlì-Chiusi 86-76, Ferrara-F. Bologna 94-91, Pistoia-Chieti 67-61, Cividale-Udine 67-66.

CLASSIFICA: Pistoia 18 – Forlì, Cento, Udine 16 – Cividale 14 – F. Bologna 12 – Mantova, Nardò, Ferrara 10 – San Severo, Chiusi, Rimini 8 – Chieti, Ravenna 4.

PROSSIMO TURNO (11 dic.): Mantova-Cento, Chieti-Nardò, Rimini-Ravenna, F. Bologna-Pistoia, San Severo-Cividale, Chiusi-Ferrara, Udine-Forlì.