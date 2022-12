LECCE – Gonzalez tra rinnovo e lotta salvezza: “Felice della fiducia del club. Serve riprendere da dove ci eravamo fermati”

Mentre la preparazione del Lecce va avanti a suon di doppie sedute, tra l’allenamento mattutino e quello pomeridiano ha parlato in conferenza stampa Joan Gonzalez.

La prima domanda, naturalmente, ha avuto come argomento il fresco rinnovo: “Sono molto contento del rinnovo del contratto, la società ha dimostrato di avere una grande fiducia in me. Voglio solo ricambiare tutta questa fiducia in me sia in campo che fuori. Tutti abbiamo del lavoro da fare in campo e vogliamo portarlo avanti per il bene della squadra, compreso ovviamente anche me. Quando si è cominciato a parlare di rinnovo ho avuto subito un’emozione positiva relativa alla fiducia in me. Devo ringraziare la mia famiglia e tutti quelli che mi hanno aiutato nel mio percorso. Mia madre mi dice sempre di restare me stesso anche con i contratti da professionista e voglio appunto restare così come persona”.

Fuori dal campo: “Sono un ragazzo molto tranquillo, a cui piace fare quello che piace fare a tanti altri ragazzi. Gioco a calcio che è la mia passione, poi studio amministrazione d’azienda”.

Sulla Spagna eliminata dai Mondiali: “Chi ha visto la partita ieri si è accorto che avere la palla contro una difesa schierata che copre bene può non servire. Nel calcio conta fare più tiri possibile e magari gol, avere soltanto la palla potrebbe non bastare se non si tira”.

Il classe 2002 ha ancora da migliorare: “Sono giovane e devo imparare tante cose. Voglio avere spesso la palla e questo mi porta, quando la perdiamo, ad essere spesso frettoloso nel cercare l’immediata pressione per riconquistarla, cosa che non sempre è giusta. Devo avere più pazienza sotto questo punto di vista a sapere quando aspettare”.

L’approccio super è stato inatteso: “Non mi aspettavo tutto questo utilizzo. Sono andato a fare il ritiro con la prima squadra senza avere la certezza di restare. Volevo solo fare il massimo e sfruttare le eventuali opportunità, poi tutto quello che è venuto dopo è stato incredibile e ho lavorato per sfruttarlo. Il mio obiettivo è ora giocare il più possibile, giocare al massimo per migliorare ed imparare lottando per raggiungere la salvezza con il Lecce. La Serie A ha un livello alto, non mi aspettavo di trovarmi protagonista e so solo che dobbiamo lottare tutti insieme per mantenerlo”.

Ora testa alla ripresa: “Abbiamo chiuso la prima parte di stagione molto bene, dunque forse lo stop ci ha interrotto sotto questo punto di vista. Serve andare avanti con il lavoro. Vogliamo però tornare in campo con lo stesso spirito e cercare di vincere già contro la Lazio per continuare sulla nostra strada”.