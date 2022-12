FEMMINILE – Al via la 5ª edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 15 Women Edition: il programma

Da oggi, 8 dicembre, a domenica 11, si disputerà la quinta edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 15 Women Edition che vedrà coinvolte dieci squadre composte da nove atlete ciascuno, nate nel 2008 e 2009.

Si giocherà sui campo di Collepasso e Castrignano del Capo-Santa Maria di Leuca. Le partecipanti: (girone A) Roma, Sassuolo, Venezia, Cittadella White, Pink Bari; (girone B) Juventus, Atalanta, Lecce Women, Cittadella Granata, Triestina.

“Siamo orgogliosi – sottolinea il patron Attilio Caputo insieme ai responsabili della Segreteria Organizzativa Mario Caputo e Daniele Pisacane – di essere stati pionieri anche nel campo dei tornei giovanili femminili e siamo altrettanto contenti del riscontro e degli incoraggiamenti ricevuti che ci confermano la bontà del percorso intrapreso. Continuiamo ad essere laboratorio e vetrina per il calcio giovanile italiano e internazionale con l’obiettivo, tra gli altri, di regalare ai giovani partecipanti un’esperienza sportiva e umana unica e di dare a loro e ai loro accompagnatori la possibilità di conoscere il Salento e di scoprire le bellezze naturali, storiche e culturali della nostra terra”.

La finale è in programma per domenica alle 18.15 a Castrignano del Capo. Al termine, si terrà la cerimonia di premiazione e chiusura alla presenza delle autorità.

Il torneo, vetrina per il calcio femminile e momento di promozione turistica in un periodo destagionalizzante, è organizzato dall’Asd Capo di Leuca presieduta da Pierluigi Caputo e dal main sponsor Caroli Hotels. Prossimi appuntamenti: II Trofeo Caroli Hotels Under 17 dal 27 al 30 dicembre e XIX Trofeo Caroli Hotels Under 14 dal 16 al 21 febbraio 2023.