ATLETICA – Un argento che brilla come l’oro per Sofia Linnea Sternativo (Due Mondi di San Pietro in Lama)

Ai Campionati italiani Under 18 di atletica leggera, svoltisi domenica scorsa ad Ancona, è arrivato un argento che brilla come l’oro per Sofia Linnea Sternativo, portacolori dell’Atletica Due Mondi di San Pietro in Lama.

La giovane, nata nel 2010 e originaria di Francavilla, ha oltrepassato la misura di 1,66 mt nella specialità del salto in alto chiudendo al secondo posto assoluto, con un argento, la sua bellissima prova, dietro la veneta Sofia Zanon che è un anno più grande di lei. Il prestigioso piazzamento conferma i progressi di Sofia che, lo scorso ottobre, aveva già conquistato un argento ai Campionati italiani Under 16 di Viareggio, dimostrando una progressione tecnica costante.

L’argento di Ancona proietta Sofia verso un possibile obiettivo internazionale, ossia la partecipazione agli Europei Under 18 che si terranno a luglio prossimo a Rieti. Un traguardo ambizioso ma concreto per la tesserata Due Mondi che potrà essere raggiunto continuando a lavorare con tento impegno e dedizione insieme al suo allenatore, prof. Giancosimo Pagliara.