ATLETICA – Ferramosca argento ad Ancona, Sanga e Paladini brillano a Napoli e Martina Franca

Il weekend scorso ha portato delle belle notizie per il movimento dell’atletica leggera salentina.

Detto di Sofia Linnea Sternativo (QUI), sempre ad Ancona, nei campionati italiani Under 18, si è messo in evidenza anche il salentino Giacomo Ferramosca, tesserato con Elite Academy Bari, vincitore di una splendida medaglia d’argento nel salto triplo con la misura di 14,45 metri, migliorando di ben 59 centimetri la sua precedente miglior misura. Ferramosca è allenato dal maestro Raimondo Orsini, già tecnico di Daniele Greco, campione europeo della specialità.

A Napoli, nell’ambito del “Promoindoor 2026” è balzata agli onori delle cronache Gracious Silvanus Sanga, classe 2011, compagna di Sternativo nella Due Mondi di San Pietro in Lama, che ha dominato la gara di salto in lungo femminile portando punti pesantissimi alal Puglia e confermando l’alta qualità dei settori tecnici di casa nostra.

A Martina Franca, infine, Claudia Carmela Paladini, originaria di San Pietro Vernotico ma tesserata con la società veneta 1to1, ha dominato la prestigiosa manifestazione della “10 Miglia – Sciot e vnot” primeggiando sui 16 km di percorso.