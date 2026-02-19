PROMOZIONE/B – La classifica marcatori dopo la 24ª giornata
Dopo 24 giornate del campionato di Promozione Pugliese girone B, questa è la classifica marcatori:
17 RETI: Pignataro (Squinzano);
15 RETI: Sanyang (Leverano);
13 RETI: Espindola (Acaya e Roca);
12 RETI: Ancora (Squinzano);
11 RETI: Laena (Leverano), Iurato (F. Taviano);
9 RETI: Diaz Verde (Manduria), Afrune (P. Bagnolo), Manta Andrea (Mesagne), Colucci (R. Putignano);
8 RETI: Manta Ale. (Mesagne), Fatty (4 Copertino, 4 Mesagne), Siverio Perez (Manduria), Bari (Ostuni), Ruibal (Atl. Tricase);
7 RETI: Manisi (6 F. Taviano, 1 Atl. Tricase), Gennari (F. Taviano), Sowe (Ostuni), Novelli (R. Putignano);
6 RETI: Mastronardi (V. Locorotondo), Nestola (Copertino), Cilenti (Manduria), Caruso (Ostuni), Natale R. (V. Locorotondo), Taveri (Mesagne), Zolezzi (Ostuni), Momar Thiam (Ostuni), Diop Idrissa (1 P, Bagnolo, 5 V. Matino);
5 RETI: Faccini (Ginosa), Verri (F. Taviano), Cisternino (Acaya e Roca), Cecchin (Manduria), Baclet (2 F. Taviano, 3 Acaya e Roca), Spataro (Sava), Lovecchio (Ginosa), Lorusso (Atl. Tricase);
4 RETI: Pasculli (Leverano), Vapore (Sava), D’Amanzo (Mesagne), Fabiano (Sava), Secka (Ginosa), Pinto Mass. (V. Matino), Molina (Ginosa), Daugenti (R. Putignano), Laera (R. Putignano), Semeraro (Ostuni), Romanazzo (V. Locorotondo), De Pasquale (Ostuni), Telesca (Ginosa), De Carlo (Mesagne), Almeyra (Acaya e Roca), Mirizzi (Sava), Cocciolo (Squinzano), Di Giulio (Carovigno), Richella (Sava);
3 RETI: Garcia Coronado (V. Matino), Poleti (Squinzano), Villani Ale. (Bagnolo), Di Lonardo (Arboris Belli), Magoia (Leverano), Graziano (Atl. Tricase), Alessandrì (P. Bagnolo), Balanda (Ostuni), Raia (Arboris Belli), Amico (Atl. Tricase), Tourè (P. Bagnolo), Daddato (R. Putignano), Maiolo (Atl. Tricase), Mbaki (Mesagne), Diop Mamadou (Mesagne), Fornaro Dom. (R. Putignano), Longo L. (Arboris Belli), Frumento (Ostuni), Piccinno (Acaya e Roca), Quarta Chr. (Squinzano), Spedicato N. (1 V. Matino, 2 Leverano), Palumbo (Atl. Tricase), Tahiara (Trepuzzi);
2 RETI: 41 calciatori;
UNA RETE: 90 calciatori