ATLETICA – Giacomo Leone: “Runner non ci si improvvisa. Chi non ha mai corso non cominci ora”. Ecco il decalogo Fidal

In tempi di clausura pressoché totale causa allerta Coronavirus, impazza il dibattuto sull’attività fisica all’aperto che, se fatta da soli e lontano da tutti, potrebbe anche andare bene (al momento). Così recita la circolare esplicativa del Governo: “È consentito svolgere attività motorie all’aperto mantenendo molto la distanza dalle altre persone ed evitando assolutamente attività sportive in gruppo“.

Al contrario, se tutti scendessero in strada per andare a correre, si creerebbero, inevitabilmente, degli assembramenti, severamente vietati dalle norme igienico-sanitarie approvate di recente.

Ecco il decalogo proposto dal presidente Fidal Puglia, Giacomo Leone, uno che di corsa se ne intende alla grande, avendo vinto, tra le altre cose, la prestigiosa Maratona di New York nel 1996.

Cari amici visto il particolare momento che stiamo attraversando vi segnalo le semplici regole che la Fidal sta promuovendo per il rispetto delle regole da parte di tutti noi.

Running, dieci regole di buon senso

Runner non ci si improvvisa. E chi non ha mai corso non è proprio il caso che inizi ora. I suggerimenti per gli appassionati della corsa.

1. Runner non ci si improvvisa

2. Chi non ha mai corso non è proprio il caso che inizi ora

3. Correre senza sapere come farlo può nuocere alla salute

4. Per chi già è runner, oggi si corre solo per conservare la salute

5. …la tua e quella di chi ti sta vicino

6. Per fare questo in primis corri da solo

7. Se vedi altri che corrono, allontanati

8. E se prima correvi 1 ora, oggi bastano 20 minuti

9. Fai le scale più volte al giorno ed ottieni lo stesso risultato

10. E se tutto questo non è possibile, stai a casa e fai esercizi di tonificazione muscolare

Ma tutto questo il vero runner lo sa! Aiutaci a farlo diventare buon senso comune e buone pratiche condivise