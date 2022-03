ATLETICA – Due Mondi & Abacus, il Salento porta a casa buoni risultati dal Mondello-Colella di Foggia

Buoni riscontri arrivano, per l’Aps Due Mondi di San Pietro in Lama e per l’Abacus di Villa Baldassarri, dalla terza prova del Trofeo Puglia di marcia, svoltasi nei giorni scorsi presso il campo scuola Coni Mondello-Colella di Foggia. Nel programma, era inserita anche una gara di salto in lungo e una di salto con l’asta.

Le salentine, appena arrivate, sul Tartan, in terra dauna, non hanno neanche il tempo di un respiro. Pronti e via ed il cronometro non può far altro che scorrere lento dietro la splendida marcia della piccola Nina Metrangolo dell’A.Ba.Cu.S.. Le piccole Alice ed Aurora della Due Mondi non ci stanno e, sfoggiando una gara di carattere, portano a casa anch’esse la loro meritata medaglia. Passano dieci minuti e l’arancioblu dei baldassarresi prende ancora il sopravvento con una buona prestazione di Mattia Dell’Atti in una gara che ha visto protagonisti anche Davide Tramacere e Lorenzo Amato dell’altra compagine salentina.

Nella terza gara della categoria esordienti, Viola Metrangolo sale sul secondo gradino del podio, tirando fuori dal cilindro una prova arguta e tecnicamente impeccabile. Il gioco si fa duro nella categoria ragazze dove, sia le “seven fighters” della Due Mondi, che Martina Miccoli dell’A. Ba.Cu.S., aprono le danze nella 2 km. Nella stessa distanza, l’azzurro Rizzo, rischia il colpaccio, sfiorando la prima posizione in una gara dove ben si comportano anche gli altri due compagni di viaggio della Due Mondi, De Nigris e Tarantino.

Nella categoria Cadetti, a conclusione di una giornata pirotecnica, Lorenzo D’Elia della Due Mondi, mette il sigillo con il tempo di 31.41.30 a una prestazione prepotente, che vale, dopo diversi anni, il nuovo record provinciale nella 5 km di marcia di categoria.

Nell’asta, sempre Rizzo sale ad 1,65 mt, meritandosi i complimenti del C.T. regionale dell’asta, mister Colella, per la prestazione ottenuta che ha fatto sì che ricevesse un altro metallo da collezione.

Adesso si guarda al futuro con la consapevolezza che la condivisione abbia colorato di salentino le pagine dell’atletica anche nell’estremo nord della loro regione, sotto gli occhi dei team fra i più importanti del panorama nazionale, che cominciano ad avvertire un vento che soffia da un sud, ancora più a sud!

(foto: i ragazzi della Due Mondi e dell’Abacus in una foto di gruppo)