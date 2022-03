VOLLEY B1/f – Melendugno passa facile su Cutrofiano e si riprende la leadership

Missione compiuta per la Narconon Melendugno che regola agevolmente il Cutrofiano, nel derby giocato ieri sera e valido per la 21esima giornata del campionato di volley femminile B1 girone F.

In circa un’ora e un quarto, le ragazze dirette da coach Ida Taurisano hanno chiuso la pratica, soffrendo solamente nella parte centrale del primo set (e in parte nel secondo), quando Cutrofiano aveva preso il largo di una manciata di punti. Trascinato da capitan Antignano, autrice di 12 punti totali, la Narconon ha poi ripreso le avversarie, chiudendo in volata sul 25-23. Più comodi i parziali del secondo e terzo set (vinti, rispettivamente, a 20 e a 16).

Nel Cutrofiano, che, comunque, esce a testa alta dal confronto con la più strutturata avversaria, si sono distinte Flavia Angelini e Laura Tornesello, migliori realizzatrici con nove punti. Le ragazze di coach Carratù continuano a inseguire la prima vittoria in campionato: con quella di ieri, sono 16 sconfitte su 16.

Il Melendugno, coi tre punti colti contro il Cutrofiano, ripassa in testa alla classifica, scavalcando il Sicom Messina di due lunghezze (le siciliane hanno una gara in meno rispetto al Melendugno) e sabato prossimo riceverà, sempre a Otranto, la Fiammatorrese Napoli, quarta in classifica con nove punti in meno. Per il Cutrofiano, invece, altro impegno impossibile sul campo proprio della vice capolista Sicom Messina.

—

IL TABELLINO

NARCONON MELENDUGNO-CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 3-0

(25-23, 25-20, 25-16 – 1h13′)

MELENDUGNO: Kostadinova 4, Greco ne, Albanese ne, Camoana 4, Albano 6, Basciano ne, Morone 6, Luraghi (L), Tamborino M. (L) ne, Purushaj 7, Antignano 12, Alikaj 7, Pettinari ne, Tamborino G. ne. All. Taurisano, vice Cesari.

Ace 5; Ricezione 32% (12% perfetta); attacco 42%; muri 3

CUTROFIANO: Angelini 9, De Vitofranceschi 8, Jimenez 4, Danaila 3, Caruso ne, Tornesello 9, Donofrio, Zezza ne, Martella ne, Cirillo 2, Pagliara, Schito (L), Marra, Lerario. All. Carratu, vice Giunta.

Ace 7, ricezione 20% (perfetta 5%); attacco 33% muri 2

Arbitri: Nibali-Romita

—

CLASSIFICA: Melendugno 44 – SS Messina 42 – Farmacia Schultze ME 36 – Fiammatorrese 35 – Arzano 33 – Desi Volley 26 – S. Salvatore Tel. 23 – Terrasini 22 – Castellana Grotte 21 – Cerignola 6 – HUB Ambiente CT 3 – CDM Cutrofiano 0.

PROSSIMO TURNO (2-3 apr., recupero giornata 12): Terrasini-F. Schultze ME, SS Messina-CDM Cutrofiano, Cerignola-HUB ambiente CT, Castellana Grotte-S. Salvatore Tel., Melendugno-Fiammatorrese, Desi Volley-Arzano