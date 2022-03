CD GALLIPOLI – Acquisiti marchio e nome “Gallipoli Calcio”. V. Carrozza: “Un regalo alla città e ai tifosi”

L’Asd Città di Gallipoli comunica di aver acquisito lo stemma e la denominazione di Gallipoli Calcio, dalle ceneri dell’ex Gallipoli Calcio 1999, la società che toccò, come vetta massima, l’approdo in Serie B sotto l’allora presidente Vincenzo Barba.

“Con immenso orgoglio – si legge nella nota del club – ufficializziamo oggi la fine del lungo iter burocratico che ci ha visto protagonisti, e oggi possiamo finalmente dire che il simbolo e la storia Gallipoli Calcio tornano nelle mani della città. Per festeggiare questo splendido traguardo, domenica, in occasione della sfida contro il Taurisano, i nostri ragazzi scenderanno in campo con una maglia commemorativa, che verrà poi ritirata al termine del match prima di essere messa in vendita in un’asta con finalità benefiche“.

Il presidente Vincenzo Carrozza chiosa: “Per molti di noi, quello stemma e quella denominazione, rappresentano un motivo d’identità, oltre che a rappresentare la storia del nostro paese. Siamo felici di poter tornare a vedere quello stemma sulle nostre maglie. Questo è un regalo che la nostra società ha voluto fare alla città e a tutti i tifosi del magico Gallo. Vedere la nostra storia in mano alla giustizia sportiva faceva male a ogni tifosi, ragion per cui abbiamo deciso di intraprendere questo percorso che oggi possiamo finalmente ufficializzare”.

(foto: la maglia commemorativa che sarà messa all’asta)