ATLETICA – A Lecce il Campionato giovanile provinciale di cross: titoli a Nutricati, Potì, Laggetta e Passaseo

Si è svolto sabato scorso il Campionato Provinciale Individuale di corsa campestre categorie Ragazzi e Cadetti.

Il Campionato, organizzato dall’associazione sportiva Top Runners sotto l’egida del Comitato provinciale della Fidal, coincideva con il 22esimo Memorial Giovanna Parasporo.

Ad aprire la manifestazione, che si è disputata a Lecce, nel Parco Belloluogo, sono state le gare di contorno riservate agli Esordienti. I circa novanta giovani atleti presenti, dai 5 ai 10 anni, hanno riscaldato l’atmosfera, divisi per età, preparando il terreno per le corse valide per l’assegnazione del titolo provinciale.

Ragazzi e ragazze si sono sfidati sulla distanza di 1.000 metri; cadetti e cadette sui 1.500.

Nella categoria Ragazzi a conquistare il titolo di campione provinciale, con un distacco dagli inseguitori di oltre 10’’, è stato Samuele Nutricati della Saracenatletica, che si afferma nel mezzofondo, dopo l’ottima prova di velocità su un palcoscenico nazionale come il Meeting di Ancona dello scorso 21 gennaio, dove si è classificato al quinto posto assoluto con il tempo di 8’’15 sui 60 metri piani. Secondo gradino del podio nel Campionato provinciale di corsa campestre per Leonardo Cortese dell’Atletica Gallipoli, seguito da Giorgio Corvaglia della Saracenatletica.

Nella categoria Ragazze, a comporre il podio sono state, in ordine di arrivo, Gaia Potì della Buttazzo Runners, Giulia De Lume e Anna Laura Andriani entrambe della Podistica magliese.

Tra le Cadette, vince Luce Passaseo della Buttazzo Runners, seguita da Anita Santoro della Montefusco Lecce e Hannah Pagliarulo della Atletica Taviano 97.

Nella categoria Cadetti, la vittoria va a Gabriele Laggetta della Podistica Magliese, al termine di un esaltante testa a testa con Emanuele Marra della Saracenatletica. Terza piazza per Mattia Giannone della Buttazzo Runners.

(in foto i vincitori della categoria ragazzi, dalla sinistra, Cortese, Nutricati, Corvaglia, insieme al presidente provinciale fidal Roberto Perrone e a Sandra Buscicchio del consiglio provinciale Fidal)