LECCE – Youth League, Primavera sconfitta all’esordio dall’Olympiacos

Parte con una sconfitta l’avventura del Lecce Primavera in Youth League. Ad Atene, vince l’Olympiacos per 3-1, dopo aver giocato per circa 70 minuti in superiorità numerica.

Il Lecce si schiera con un 3-5-2: in campo solo tre 2004 (Pascalau, Vulturar e Burnete), per li resto tutti 2005 e un solo 2006, Jason Kodor in attacco, ad affiancare Burnete. Pessimo l’avvio di gara dei giallorossi, messi sotto dai loro avversari e in dieci uomini già al 18′, quando Zivanovic si vede sventolare sotto il muso il cartellino rosso per aver interrotto una chiara occasione da gol. Tra l’altro, il croato era già stato ammonito due minuti prima. Coppitelli corre subito ai ripari ridisegnando la difesa con l’ingresso di Pacia per Baxter, ma è l’Olympiacos a passare in vantaggio al minuto 20 grazie a Papakanellos che fa partire un gran tiro dal limite, imparabile per Lampinen. Pur sotto di un gol e di un uomo, i giallorossi non si perdono d’animo e si spingono in avanti a caccia del pari con Kodor, Vulturar, Agrimi e con Burnete, che, su azione di contropiede, colpisce il palo pieno con un colpo di testa.

I lupetti, anche dopo il riposo, continuano a giocare meglio dei loro avversari e, finalmente, acciuffano il meritatissimo pareggio al minuto 61 con uno stacco imperioso di Pascalau su assist, direttamente da calcio d’angolo, di Vulturar. Ancora una volta decisivo il difensore rumeno del Lecce, dopo aver segnato il 2-2 a Genova contro la Sampdoria a tempo scaduto pochi giorni fa in campionato. La gioia dei lupetti, però, dura poco: passano dieci minuti e i greci ritornano avanti con un gol di Kostoulas, su assist di Alafakis, sempre su azione da corner. Coppitelli cerca nuove soluzioni in panchina per l’attacco, mandando in campo Perricci per Kodor al 73′. Poco prima, dentro Borgo per Gromek in mezzo al campo. Le forze cominciano a mancare e l’Olympiacos avanza il proprio baricentro, sfruttando la superiorità numerica, facendosi sempre più pericoloso. L’assalto all’area giallorossa porta anche al terzo gol per i padroni di casa, firmato da Pnevmonidis. Nei sei minuti di recupero, il Lecce non riesce a rendere più dolce lo svantaggio. Finisce 3-1 per i greci. Gara di ritorno il 25 ottobre al Via del Mare alle 20.30.

—

IL TABELLINO

Atene, Olympiacos FC Training Center Piraeus

mercoledì 04.10.2023 ore 16

Youth League 2023/24 preliminari andata 1° turno

OLYMPIACOS-LECCE 3-1

RETI: 20′ Papakanellos (O), 61′ Pascalau (L), 71′ Kostoulas (O), 86′ Pnevmonidis

OLIMPIACOS (3-4-2-1): Sina – Kostoulas, Koutsidis, Prekates (67′ Darviras) – Koutsogoulas, Liatsikouras (75′ Mouzakitis), Bakoulas (68′ Pleionis), Alafakis – Papakanellos (85′ Drosos), Pnevmonidis – Kostoulas. A disp. Exarchos, Drosos, Tanoulis, Panagakos. All. S. Sylaidopoulos.

LECCE (3-5-2): Lampinen-Skaug – Zivanovic, Pascalau, Addo – Minerva, Gromek (68′ Borgo), Vulturar, Baxter (18′ Pacia), Agrimi – Burnete, V. Kodor (73′ Perricci). A disp. Leone, De Vito, Iasevoli, Russo. All. F. Coppitelli.

ARBITRO: Bulat Sariyev (KAZ).

NOTE: Ammoniti Kostoulas, Bakoulas, Pleionis (O), Zivanovic, Minerva, Vulturar, Pacia, Lampinen (L); espulso Zivanovic (L) al 16′ per interruzione di chiara occasione da gol. Rec. 2′ pt, 6′ st.