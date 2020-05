LECCE – Vucinic svela un retroscena: “Davanti a Corvino e Cavasin fui il peggiore in campo, perché mi presero?”

A Casa Sky Sport è stato protagonista Mirko Vucinic, 37 gol e 118 casacche del Lecce indossate a cavallo tra il 2000-01 e il 2005-06, ma, prima, uno dei perni della formazione Primavera che, in quegli anni, dominava in lungo e in largo.

Tra le altre cose, il montenegrino ha anche raccontato un retroscena che risale a oltre vent’anni fa. “Prima di arrivare a Lecce, organizzarono un’amichevole in Montenegro, vennero a vedermi Corvino e Cavasin. Ma in quella partita fui il peggiore in campo: tutti correvano e io restavo fermo, non riuscivo nemmeno a stoppare una palla. Non so perché il Lecce decise di comprarmi, so solo che Corvino disse: ‘Io questo lo devo prendere’, ma non avete idea di come giocai… Sembravo Trevisani!” (giornalista Sky in collegamento da studio, ndr).