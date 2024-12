LECCE – Via alla missione Monza. Sticchi Damiani è il “Miglior Presidente” per il “Premio Andrea Fortunato”

Ritorno in campo nel pomeriggio per il Lecce che si è allenato all’Acaya in vista di Lecce-Monza di domenica a mezzogiorno e mezzo. Assente Bonifazi, terapie di recupero per Banda, Gallo e Gaspar mentre Marchwinski e Pierret hanno svolto lavoro personalizzato. A riposo Coulibaly e Pelmard a causa di un lieve stato febbrile.

Domani doppia seduta sempre all’Acaya.

Intanto ieri, nel Salone d’Onore del Coni a Roma, il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani ha ritirato il riconoscimento di “Miglior Presidente” nell’ambito del Premio “Andrea Fortunato – Lo sport è vita”, con la seguente motivazione: “Il premio vuole essere un tributo alla straordinaria dedizione, alla passione con cui il presidente Sticchi Damiani guida e rappresenta il suo ruolo e all’esempio di integrità e competenza che offre ogni giorno al mondo dello sport nel costante impegno a promuovere i valori sani e autentici, contribuendo in modo significativo alla crescita del movimento sportivo nazionale”.