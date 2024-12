FEMMINILE – La Sampdoria trionfa nel 7° Trofeo Caroli Hotels U15

Prima vittoria per la Sampdoria nel VII Trofeo Caroli Hotels Under 15 femminile che si è svolto nei giorni scorsi sui campi di Taviano, Gallipoli, Europa Sport di Nardò ed Heffort di Parabita. In finale, le giovani blucerchiate hanno battuto ai rigori la Roma.

Questo l’elenco dei premi individuali: Premi Talento del Futuro (sei premi): Brenda Osemwingie (Parma); Siria Crotti (Roma); Martina Langella (Sampdoria); Alice Maestri Narcisi (Torino); Flaminia Zuccari (Lazio); Maria Mino (Atalanta); Premio Stella del Torneo: Noemi Liverani (Juventus); Premio Squadra Rivelazione: Pink Bari; Premio Miglior pubblico: Wonderful Bari.

L’evento rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels organizzato dall’Asd Capo di Leuca presieduta da Pierluigi Caputo e dal noto gruppo alberghiero e capeggiato dal direttore generale Attilio Caroli Caputo. Dopo la sfida lanciata nel 2017, il network dei Trofei Caroli Hotels ha contribuito e creduto nel percorso di crescita del movimento legato al calcio femminile recependo così il segnale della Figc. “Siamo orgogliosi – sottolinea il patron Attilio Caputo insieme ai responsabili della Segreteria Organizzativa Mario Caputo e Daniele Pisacane – di essere stati pionieri anche nel campo dei tornei giovanili femminili e siamo altrettanto contenti del riscontro e degli incoraggiamenti ricevuti che ci confermano la bontà del percorso intrapreso. La presenza di società così blasonate ne è la lampante testimonianza. Continuiamo ad essere laboratorio e vetrina per il calcio giovanile italiano e internazionale con l’obiettivo, tra gli altri, di regalare ai giovani partecipanti un’esperienza sportiva e umana unica e di dare a loro e ai loro accompagnatori la possibilità di conoscere il Salento e di scoprire le bellezze naturali, storiche e culturali della nostra terra”.