LECCE – Verso il Frosinone: allarme rientrato per Dermaku, in tre si allenano a parte

Allarme rientrato per Kastriot Dermaku. Il difensore giallorosso, che ieri aveva interrotto l’allenamento per una noia muscolare alla coscia, oggi si è allenato col resto del gruppo. Insieme ai compagni ha svolto la seduta anche Claud Adjapong, che pare aver smaltito la lieve distorsione alla caviglia accusata nei giorni scorsi. I due difensori, quindi, potrebbero essere pienamente utilizzabili da mister Eugenio Corini in vista della sfida di sabato col Frosinone (arbitrerà il signor Davide Ghersini della sezione di Genova). Sulla via del recupero pieno anche Marco Calderoni, assente nell’ultima partita col Venezia.

Oggi il tecnico ha diretto una seduta pomeridiana alla quale non hanno partecipato Rodriguez, Felici e Radicchio, che si sono allenati a parte.

Domani è in programma una seduta di rifinitura all’Acaya, prima dell’ufficializzazione dei convocati e della consueta conferenza stampa pre-gara, che sarà diffusa dai canali social del Lecce nel primo pomeriggio.