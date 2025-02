LECCE – Veiga: “Dimentichiamo l’Udinese. Con la Fiorentina sarà dura, noi abbiamo fame di punti”

Da Piazza Giallorossa, Danilo Veiga è tornato sui fatti di Lecce-Udinese.

“Dobbiamo dimenticarci di ciò che è successo. Tutti abbiamo visto come è andata ma non si può tornare indietro, abbiamo fame di punti per tornare ad avere una classifica più tranquilla. La rabbia c’è ma non possiamo avere atteggiamenti sbagliati, dobbiamo trattenere il nervosismo che c’è, è inevitabile. La partita contro l’Udinese è stata preparata al meglio dal nostro allenatore, tutti noi sapevamo cosa fare. L’allenatore ha scelto i titolari tra chi era più in forma, nel secondo tempo ha messo calciatori con passo diverso. Ogni partita la prepariamo per vincerla. A cambiare un po’ i nostri piani è stata la sostituzione di Lucca così anticipata. Il rigore fischiato a Jean? Per un difensore è impossibile non avere nemmeno un minimo contatto con l’attaccante. Il trasferimento a Lecce? Sono molto felice di essere qui, sentivo che era il momento giusto per la mia carriera ancora agli inizi. La prima esperienza all’estero per me fu in Croazia a 19 anni, mi stravolse un po’ la vita ma qui è diverso. Mi piace molto la vostra cucina e apprezzo molto il pasticciotto. Con chi ho legato di più? Morente e Pierotti ma per questioni di lingua, perché portoghese e spagnolo sono molto simili, tutti mi hanno ben accolto da subito. Chi mi ha più impressionato dei miei compagni? Pierotti, Berisha, Morente e Karlsson che in allenamento va forte e per me è una fatica fermarlo. Il match con la Fiorentina? Sarà duro, noi la prepariamo per vincere ma troveremo una squadra che viene da un periodo di difficoltà e vorrà riscattarsi. Sarà un match tra due squadre forti, speriamo di fare risultato. Il mio unico gol in carriera l’ho segnato in una partita di Coppa di Croazia, ora spero possa arrivare anche in Serie A. I nostri tifosi? Sono davvero incredibili, ci seguono ovunque a prescindere se c’è poca o tanta strada da fare e a prescindere dal momento, si fanno sempre sentire, sia nei momenti positivi, sia in quelli negativi. Spero possano essere il nostro valore aggiunto per aiutarci a conquistare il traguardo della salvezza”.