BASKET C/m – LSB Lecce, due punti di platino a Barletta

La Cce La Scuola di Basket Lecce dimostra ancora una volta di non soffrire di vertigini. I biancazzurri restano in testa alla classifica battendo a domicilio Barletta col punteggio di 71-76. Gli uomini di coach Daniele Michelutti hanno portato a casa due punti di platino, in occasione della sesta giornata di ritorno del campionato interregionale maschile di serie C. Dopo la vittoria convincente contro Corato, la squadra del presidente Sandro Laudisa ha inanellato il secondo successo e torna a sorridere in trasferta in seguito agli stop esterni di Molfetta e Castellaneta. Sono ben 12 le vittorie conquistate dalla Cce Lsb Lecce nelle ultime 14 gare ufficiali. Un ruolino di marcia da prima della classe con ben 28 punti in graduatoria, ormai alle porte del big-match con Mesagne, che ha perso contro Monteroni.

Sul parquet di Barletta si è evidenziata la prova di Gianni Cantagalli, autore di 21 punti, ma in generale è stato ancora il gruppo-squadra a fare la differenza. Sia in fase di non possesso, che in transizione, i ragazzi di Michelutti hanno dato fondo a tutte le proprie risorse per battere un avversario in ottima salute. I viaggianti sono partiti con l’handicap subendo l’impeto dei padroni di casa nel primo quarto, che hanno chiuso la prima frazione sul +8. Nonostante il divario nel punteggio, Mocavero e compagni sono riusciti a risalire la china nel secondo periodo andando alla pausa lunga sul 33-32. Ristabilite la distanza, nel terzo quarto i leccesi hanno dato la spallata decisiva alla partita andando avanti di 10 punti all’alba della quarta frazione. Negli ultimi 10 minuti Barletta ha reagito con grande orgoglio, ma la Cce Lsb Lecce ha avuto il merito di non perdere il controllo della gara mettendo in cascina l’ennesimo successo. Sabato prossimo la compagine salentina tornerà a giocare nella roccaforte del “San Giuseppe da Copertino”. Gli uomini di Michelutti ospiteranno Mesagne, con palla a due alle 18.

—

IL TABELLINO

Muraglia Barletta – Cce Lsb Lecce 71-76

(21-13, 33-32, 46-56)

Muraglia Barletta: Fiorella, Guadagno, Whelan 8, Mastrodonato 9, Falcone 12, Serino 19, Doronzo, Caceres 10, Albino, Galantino 13, De Girolamo, Santoro. All. Scoccimarro.

Cce Lsb Lecce: Cantagalli 21, Renna 2, Mocavero 15, Ouandie 14, Vidakovic 12, Laudisa 6, Dosic 2, Ingrosso 4, Esposito, Capoccia. All. Michelutti.

Arbitri: Deborah Fiorentino di Bari (Ba) e Giovanni Loglisci di Gravina di Puglia (Ba).

(US LSB Lecce, Paolo Conte)