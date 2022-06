LECCE – Valigia pronta: dopo tre stagioni, Gabriel lascia la casacca giallorossa direzione Piemonte

Gabriel Vasconcelos Ferreira e il Lecce stanno per salutarsi. Il 29enne portiere brasiliano, in giallorosso dal 2019-20, anno della Serie A con Fabio Liverani, è sempre più vicino ad accasarsi altrove. Al Torino, più precisamente, dove si giocherà una maglia da titolare con Etrit Berisha.

Gabriel, in scadenza contrattuale al 30 giugno, passerà in granata a parametro zero. Dai suoi profili social, l’estremo difensore nativo di Unaì, ha pubblicato delle foto che fanno capire, abbastanza palesemente, che il suo ciclo nel Salento volge al termine.

Con la maglia giallorossa, Gabriel ha giocato 108 partite, tra Serie A, Coppa Italia, Serie B e playoff di Serie B, portando a casa la vittoria del campionato di Serie B appena concluso, terza sua promozione assoluta in Serie A dopo quelle conquistate con le casacche di Carpi (2014-15) e Empoli (2017-18).

Grande professionista, mai fuori dalle righe, amato dai tifosi per la sua semplicità e per l’impegno che ha sempre dimostrato con la maglia del Lecce, Gabriel, sul campo e fuori, ha conquistato un posto nel cuore di tutti.