LECCE – Una squalifica e la solita ammenda dal Giudice sportivo

Una squalifica e la solita ammenda per petardi arriva, all’indirizzo dell’Us Lecce, dal Giudice sportivo di Serie A. Dopo le partite della quindicesima giornata, sono stati squalificati, tutti per una giornata, i calciatori Federico Fazio (Salernitana, oltre ad un’ammenda di tremila euro), Davide Calabria (Milan), Ondrej Duda (Hellas Verona), Romelu Lukaku (Roma), Ruan Tressoldi (Sassuolo), Nicola Zalewski (Roma), Joao Diogo Fonseca (Udinese) e Joan Gonzalez (Lecce). Lo spagnolo, quindi, tornerà a disposizione per la partita del 23 dicembre in casa dell’Inter.

Ammende: 10mila euro al Napoli; 7mila alla Juventus; quattromila all’Atalanta e alla Salernitana; tremila all’Udinese; duemila al Verona e al Lecce (lancio di un petardo nel recinto di gioco da parte di propri sostenitori); 1.500 euro al Genoa e milla euro alla Roma.

Il totale delle ammende inflitte all’Us Lecce, dall’inizio del campionato, sale a 70mila euro, cifra che poteva essere destinata a scopi ben diversi dal mero pagamento di ammende per petardi, fumogeni e simili.